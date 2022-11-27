Görev yerine giderken trafik kazasında şehit olan Polat, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Van Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat, memleketi Erzurum'dan izin sonrası otomobiliyle görev yerine döndüğü sırada Ağrı'da karıştığı trafik kazasında şehit oldu. Şehit Polat, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Ağrı-Van karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat (25) idaresindeki 25 ACP 384 plakalı otomobil, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Aşkın Köz (50) idaresindeki 55 AEB 773 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şehit olan Polat'ın cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi. Van Jandarma Komutanlığında görevli olduğu belirtilen Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat'ın izin geldiği memleketi Erzurum'dan izinden görev yerine dönerken kaza yaptığı ortaya çıktı.

Şehit için Erzurum'daki Narmanlı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına kurum müdürleri, aile yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.

25 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat'ın bekar olduğu öğrenildi.