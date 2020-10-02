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Görme engelli bireylere yönelik geliştirilen proje

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.

sınıf öğrencisi Furkan Güneş, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Eğitim Kategorisinde Türkiye Birincisi oldu.


Görme engelli bireylerin problemlerini ele alan ve özellikle eğitim alanında görme engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara teknolojik çözümler sunan “Görme Engelli Bireylerin Eğitimleri İçin Açık Kaynak Donanım Prototiplerinin Geliştirilip Entegre Bir Dijital Platformun Oluşturulması” isimli proje ile birincilik elde eden Furkan Güneş, ödülünü düzenlenen törenle TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan aldı.


9-10 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışma; bu yıl Ankara, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere 4 bölge merkezinde gerçekleştirildi. Ön elemeyi geçerek bölge finallerine katılmaya hak kazanan 400 proje, 175 jüri üyesi tarafından değerlendirilerek birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü almaya hak kazandı. Bölge finallerinde birincilik elde eden projeler zorlu Türkiye finalinde yarıştı. Değerlendirmeler sonucunda Türkiye genelinde dereceye giren proje ekiplerinin ödülleri, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen törende takdim edildi.

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