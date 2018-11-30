Göz altı torbaları kaderiniz olmasın

Sevgi Ekiyor, Agnes RF göz altı torbası tedavisi ile göz altı torbalarından kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dr. Sevgi Ekiyor, “Göz altı torbası şikâyetleri dönem dönem birçok kişide görülebilir. Göz altı torbalarının birden fazla nedeni olabilir. Uykusuzluk, stres, yorgunluk, su kaybı, kolajen kaybı, genetik faktörler, yaşlanma etkileri, sigara ve alkol kullanımı, alerji ve beslenmeye bağlı ödemler göz altı torbalanmasına sebep olan faktörler arasında sayılabilir. Göz altı torbalanmasının belirtileri; göz altlarında hafif şişlik, sarkmış ya da gevşek cilt, koyu renkte halkalar” dedi.

Göz altı torbalarının dereceleri olduğunu ifade eden Dr. Ekiyor, “Tip-1: Göz altlarında hafif derecede yağ birikimi görülebilir, belli-belirsizdir. Tip-2: Göz altlarında yarım halka görünümünde yağ birikimi görülebilir, fark edilebilir derecededir. Tip-3: Oldukça belirgin olan göz altı torbaları yarım halka şeklindedir. Gözlerin oldukça yorgun olduğu gözlenir” diye konuştu.

Mikro iğneler vasıtasıyla cildin derinliklerine kontrollü bir şekilde ısı ve radyofrekans uygulanmasına dayanan Agnes RF göz altı torbası tedavisinin göz altında ki yağ hücrelerinin küçülmesini sağladığını ifade eden Dr. Ekiyor, “Kolajen üretimini tetikler. Bu sayede cilt, gergin bir hal alır. Agnes RF uygulamasında ağrı ya da acı hissetmezsiniz. Cilt üzerinde hafif bir ısı ve toplu iğne ucu batması kadar bir his duyulur. Göz altı torbalarında iyileşme, tedaviden 1 - 2 ay sonra gözlemlenmeye başlar. Etkileri 3 ila 5 yıl arasında sürmektedir. Sonrasında tedavi tekrarlanabilir” açıklamalarında bulundu.