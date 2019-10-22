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Göz altı torbalarına dikkat

Op.

Dr. Şeyda Atabay, göz altı torbalarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Göz altı torbalarının genelde genetik nedenlerle ortaya çıkan bir durum olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyda Atabay, “Göz çevremiz yağ yastıkçıkları ile çevrilidir. Bazı durumlarda bu yağlar öne doğru yerleşir. Ve torbalanma oluşturur. Bu durum göz altlarında istenmeyen torba durumlarına neden olur. Daha yaşlı ve üzgün görünüme neden olan bu durum bazen cilt fazlalığı ile birlikte olmaktadır. Bu şikayet ile başvuran hastamızda öncelikle durumu değerlendiririz. Cilt fazlalığı ve hastamızın yaşı, tedavi planında oldukça etkilidir. Genç hastalarımızda cilt ile bir sorun olmadığında internal yöntem ile dışarıdan kesi olmadan dikişsiz tedavi uygulanmaktayız. Bu tedavi ile hastalarımız dikişsiz bir şekilde göz altı torbalarından kurtulmaktadırlar” dedi.


Daha ileri yaştaki hastalarda external tedavi yöntemi ile torbalardan kurtarırken cilt germe yüz germe tedavilerini de kombine olarak yapılabildiğini ifade eden Dr. Atabay, “Kişiye göre estetik tasarım sayesinde kapak askı kasını da sağlamlaştırarak ileriye yönelik gözü koruma müdahaleleri de yapabilmekteyiz” şeklinde konuştu.

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