Göz altı yağ torbalarına agnes tedavisi

Dr. Hakan Yüzer, agnes tedavisi hakkında bilgi verdi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Yüzer, “Göz çevresi ve altında meydana gelen deformasyonlar estetik kaygılara sebep olduğu gibi, kişiyi olduğundan daha yaşlı göstermekte, günün her saati yorgun bir çehrenin oluşmasına neden olmaktadır. Göz çevresine yapılan kozmetik müdahaleler, kürler, kremler kısa süreli olarak olumsuzlukları kapatsa bile, ortaya çıkan estetik kayıpların kalıcı olarak giderilmesinde etkili olamazlar. Agnes tedavisi olarak da bilinen yöntem sayesinde herhangi bir kesi yapılmadan ve dikiş kullanılmadan göz altı ve çevresinde oluşan deformasyonlar giderilmektedir. Agnes tedavisi, ameliyat olmaktan çekinen tüm hastalara kolaylıkla uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Göz çevresinde oluşan morarma veya koyulaşmalar, torbalanmalar, halka oluşumlarının ortadan kaldırılması amacıyla uygulanmaktadır” dedi.

Göz altında oluşan torbaların nedenleri hakkında bilgi veren Dr. Yüzer, “Genetik yapı, alerjiler, uykusuzluk, stres, su kaybı, yaşlanma, sigara ve alkol kullanımı, beslenmeye bağlı ödem oluşumları gibi farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Göz altlarında hafif şişme, koyu renkli halka oluşumları, sarkmış veya gevşek cilt yapısı torba oluşumunun belirtileri arasındadır. Farklı derecelerde görülen göz altı torbaları 3 farklı tipte incelenmektedir. Tip 1: Göz altlarında belli belirsiz derecede yağ birikmesi, Tip 2: Fark edilebilir derecede ve yarım ay şeklinde yağ birikimleri, Tip 3: Gözlerin belirgin bir şekilde yorgun görünmesine sebep olan yarım ay şeklinde oldukça belirgin torbaların oluşması şeklindedir” diye konuştu.

Agnes göz altı torba tedavisinin, farklı etkiler sebebiyle göz altlarında oluşan torbalanma ve morlukların radyofrekans enerjisi kullanılarak tedavi edilmesini sağlayan bir yöntem olduğunu kaydeden Dr. Yüzer, “Göz altı torbalarının ameliyatsız, acısız ve kesi yapılmadan alınmasına yönelik olarak kullanılan bu yöntem, göz altlarında ameliyat izi görmek istemeyen herkesin yararlanabileceği bir uygulamadır. Tedavide öne çıkan en öneli unsur, uygulamanın uzman bir doktor tarafından yapılmasının gerekli oluşudur. Çünkü göz çevresinin oldukça hassas bir yapıda olması, bu bölgede yapılacak uygulamaların azami dikkatle yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Agnes göz altı torbası tedavi yönteminde göz çevresi anestezik etkiye sahip krem kullanılmak suretiyle uyuşturulmakta, radyofrekans cihazının başlığında bulunan küçük iğnelerle göz çevresindeki torba oluşumları giderilmektedir. Uygulama hasta konforu açısından da oldukça uygun şartlar içermektedir. İşlem sırasında herhangi bir cilt ısınması, yanma ve acı oluşması söz konusu değildir. Kontrollü bir şekilde uygulanan tedavi, 40 dakika kadar kısa bir süre içerisinde yapılmaktadır. Oldukça kısa bir süre içerisinde ve hasta konforunun en üst düzeyde sağlandığı seans sonrasında, hafif kızarıklıkların oluşması olağan bir durumdur. Hasta yaklaşık 1 hafta süreyle sauna ve buhar banyosundan kaçınmalı, yüz maskesi ve kimyasal içeriğe sahip kozmetik ürünlerin kullanımına ara vermelidir. Tedavi sonrasında oluşması muhtemel kızarıklıklara elle müdahale edilmeden kendiliğinden düzelmesi beklenmelidir. Göz altı torbalarının ameliyatsız bir şekilde tedavi edilmesine olanak sağlayan agnes uygulamasının etkileri kısa bir süre sonra kendisini göstermektedir. Etki süresi bireyin cilt yapısına bağlı olarak 3 ile 5 yıl arasında sürmekte, dileyen hastalar tekrarlanan tedavilerle uzun yıllar boyu göz altı torbalanması sorunundan kurtulmaktadır” açıklamalarında bulundu.