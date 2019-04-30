Göz kapağı düşüklüğü kaderiniz olmasın

Sevgi Ekiyor, göz kapağı düşüklüğünün çözümsüz olmadığını söyledi.

Sevgi Ekiyor, “Jett Plazma , cihazla cilt arasındaki potansiyel farkını kullanarak havadaki oksijeni plazma enerjisine dönüştürerek ortadan kaldırılmak istenen lezyona değmeden bir ark oluşturmak suretiyle dokuyu süblimleştirerek (buharlaştırarak) etki eden bir sisteme sahip olan cihazlardan doğrusal akımla çalışan patentli tek sistem” dedi.

Jett plazmanın, alt ve üst göz kapağı düşüklüğü ve kırışıklıklarından şikayetçi olanlarda klinik şartlarda lokal anestezi yaparak 10-20 dakika gibi kısa bir sürede ,kaz ayaklarını da kapsayacak şekilde müdahale etme şansı tanıyarak ciltte yenilenme ve cilt fazlalıklarının atılmasını sağladığının ifade eden Ekiyor, “İşlem sonrası 3-4 günlük şişlik kızarıklık ve kabuklanma dönemi olup 4.gün kabuklar dökülmeye başlar 10 günde de kaybolur; lakin cilt rejenerasyonu süresi 2 aya kadar devam eder. Kişinin ihtiyacına gör 1-2-3 seans kadar 4-6 hafta aralıklarla yapılabilir. En sık tek seans veya iki seans uygulama yaptığım bu işlemin diğer bir konforu da ertesi günden itibaren makyaj yaparak işlemi saklayabiliyor olmanız ve de başka bir kontrol gerektirmeden yalnızca önerdiğimiz krem uygulamaları ile tedavi sürecinizin tamamlanmasıdır. Ayrıca yüz ve vücuttan ben almada, yüzde "smoker line" olarak da ifade edilen üst dudak kırışıklığı olanlarda, boyun kulak önü çizgilenmeleri ve kırışıklıklarından, güneş ve hamilelik lekelerinden, akne skarı ve benzeri yara izlerinden ameliyat sonrası dikiş izlerinden şikayetçi olanlarda yaş ve cinsiyet farkı olmaksızın kullanılabiliyor” diye konuştu.

Ekiyor, avantajları hakkında şu bilgileri verdi:

“Sadece lokal anestezik kremler ile uyuşturularak kısa sürede yapılabilmesi ve hızlı iyileşme sağlaması, ağrı ve acı gibi işlem sonrası sorunları olmaması ile plazma enerjisi ile, hasta konforu açısından da memnuniyet oluşturuyor. Belirlenen bir yan etkisi olmaması da leke iz tedavilerinde kullanılıyor olup iz, yanık, leke riski taşımaması da en önemli avantajıdır.

Diğer bir hususta gençlerde ve kırışıklıkları henüz ameliyat olma seviyesine gelmemiş göz kapaklarında tek seans yeterli olabilmesidir. Durumuna göre beklenilen sonuca göre de gerektiği zamanlarda uygulanabilme olanağı sunması da yöntemin diğer bir avantajı.

Kalıcılık

Göz kapağı için ameliyat olunan durumlarda verilen süre kadar (5-10 yıl) kalıcılık sağlayabiliyor; yani bu durumun değişkenliği kişinin yaşlanma hızına bağlı olarak değişebiliyor. Yüzeysel benlerde ve siğil gibi lezyonlarda da tekrarlanma beklenmeyip bu da kişinin biyolojik yapısına ve ben veya siğilin çeşidine bağlıdır. Genelde eskiden beri olan koyu renkli benlerde aynı bölgede ilerleyen zamanlarda yüzde 50 tekrarlama riski vardır bu değiştirilemeyen bir risktir. İşlemin yapılması başka bölgede siğil ya da ben çıkarılmasını tetiklemez tam tersi siğilin yayılımını engeller. Akne ve skar izlerinde de alınan tedavi yanıtı kalıcıdır. Lakin kazayağı , dudak üstü çizgileri, el , boyun, kulak önü çizgileri gibi yaş alma ve mimiğe bağlı kırışıklar yaş alma ile tekrar oluşma eğilimi gösterecektir yine kişinin biyolojik yapısına 3-5 yıl kalıcılık beklemekte olup sürece göre sonra tekrarlanabilir.”