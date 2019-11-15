Dr. göz kapağı hastalıklarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyda Atabay, “Göz kapaklarımız sanıldığından çok daha önemli yapılardır. Göz kapaklarımızın birinci ve en önemli görevi gözümüzü korumaktır. Göz hareketleri ile göz ön yüzeyini ıslatarak göz yaşının tüm yüzeye yayılmasını sağlar. Gözümüze gelen ani travmalara karşı refleksler ile koruma sağlar. Üst kapaklar bilindiği üzerine hareketlidir. Ve göz korneasını 1/3 oranında örter. Alt kapaklar nispeten daha hareketsizdir. Göz kornea limbus sınırındadır. Ve göz yaşının gözden uzaklaştırılmasında pompa görevi görmektedir” dedi.

Çeşitli nedenlerle göz kapakları görevlerini yerine getiremediğinde göz dokularında bozuklukların meydana gelmeye başladığını ifade eden Dr. Atabay, “Bunlar basit bir göz sulanmasından göz kayıplarına kadar uzanmaktadır. Göz kapakları gözü tam kapatamadığında göz ciddi hasarlar almaktadır. Göz kapaklarının travmaya uğraması, yaşla birlikte dokulardaki gevşemeler, geçirilen yüz felci veya göz kapak estetik ameliyatlarından sonra bu durumlar ortaya çıkabilmektedir. Göz kapak sorunlarında öncelikle düşündüğümüz alttaki gözün olaydan ne derece etkilendiğidir. Ve tedavimiz göz görme işlevine göre planlanmaktadır. Göz kapak hastalıklarının çoğu enfeksiyonlardır. Genelde kronik blefarit sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Enfeksiyonların tedavisi genelde uzun solukludur. Enfeksiyon harici göz kapak sorunları genelde göz kapağına özel ameliyatlar ile giderilebilmektedir. Göz kapağı ameliyatları ile ilgilenen birim Göz hastalıkları Uzmanlık alanı içindeki bir alt birim olan Oküloplasti birimidir” açıklamalarında bulundu.