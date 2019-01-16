Göz kapak düşüklüğü yüz ifademizi etkiliyor

Dr. Şeyda Atabay, göz kapak düşüklüğünün yüz ifadesini etkilediğini söyledi.

“Göz kapaklarımız sağlıklı görebilmek için gözü her türlü dış etkenden koruma görevindedir” diyen Op.Dr. Şeyda Atabay, “Ancak bazen göz kapakları olması gerekenden daha fazla düşerek görmeye engel olmaya başlarlar. Genelde yaşla birlikte göz kapak cildi gevşemeye ve yer çekimi etkisi ile aşağı doğru sarkmaya başlar. Gözlerin üzerinde yanlara doğru gevşeyen göz kapakları adeta bir çadır gibi görme alanını daraltmaya başlar. Ayrıca kirpikler üzerine de baskı yaparak gözün açılmasına direnç oluştururlar. Bu durumda görmeye zarar vermeye başlar. Hastalarımız genelde akşamları gözlerini açmada zorlanma ve görmede zayıflık hissederler. Tabi ki bu durum ileri yaşlarda daha da belirginleşir ve ameliyat kaçınılmaz olmaya başlar. Alt kapaklarda ise göz kapaklarının gevşemesi gözü koruyan kapağın içeri veya dışarı dönmesine ve gözde batma sulanma rahatsızlıklarının oluşmasına neden olmaktadır. İleri evrelerde gözü koruyan göz zarı dediğimiz konjonktiva tabakasında bozulmalara neden olarak görme üzerine kalıcı hasarlar yapmaya başlar.” şeklinde konuştu.

Göz kapakları gözü korumayı sağlarken sağlıksız göz kapakları göz ve görme üzerine oldukça olumsuz etkiler yapmakta olduğu kaydeden Op.Dr. Şeyda Atabay, “Bu nedenle sağlıklı görme için sağlıklı göz kapakları olmalıdır. Sağlıklı görme üzerine bu derece etkili olan göz kapaklarının tedavisinde ''Göz kapağı cerrahisi'' önem arz eder. Göz kapak cerrahisi Göz hastalıkları uzmanlık eğitiminde özel bir alan olup , Göz hastalıkları uzman doktorları tarafından gerçekleştirilen bir cerrahi alandır. Bu alana tıp dilinde oküloplasti adı verilmektedir. Oküloplastik veya Oftalmik Plastik Cerrahi olarak adlandırılan bu bölüm göz kapakları ve çevresinde hastalık ve estetik alanlarında çalışmaktadır.” dedi.