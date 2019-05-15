Göz torbaları kişiyi yorgun ve mutsuz gösteriyor

Dr. İlker İncebıyık, göz torbalarının kişiyi yorgun ve mutsuz gösterdiğini söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. İlker İncebıyık, “Botox uygulamaları; ben burada alışılmışın aksine hangi durumlarda botox yaptıralım değilde hangi durumlarda yaptırmamak gerektiğinden bahsetmek ve bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Botilinum toksin clostridum botilinum denen bakterinin bir salgısıdır, kaslarda geçici gevşeme ve felç yapar” dedi.

Dr. İncebıyık, botox yapılmaması gereken durumları şöyle sıraladı.

“1-Özellikle estetik amaçlı erken ve gereksiz uygulamalardan kaçınmak gerekir. Botox tedavisi mutlaka bir hekim tarafından uygulanmalıdır.

2-İkincisi botox'un geçici bir tedavi yöntemi olduğu bilinmelidir. Etkisi 48. saatten itibaren görülmeye başlar, 1-2 haftada son halini alır, 6. Ayda neredeyse etkisi kalmaz.

3- Doğru bir botox uygulamasında kesinlikle hastaya botox uygulandığı anlaşılmamalıdır, fazladan kaçınılmalıdır, doğal görünüm bozulmamalıdır.

4-Yüzümüzdeki ciltte iki tip kırışıklık vardır. Birincisi statik kırışıklıklardır. Bunlar doğal yüz ifademizde sürekli bulunan ve mimik yapmadığımızda var olan kırışıklıklardır. İkinci tip kırışıklık ise dinamik kırışıklıklardır. Bunlar ise doğal yüz ifademizde olmayan mimik yaptığımızda (güldüğümüzde, somurttuğumuzda veya kızgın ifademizde) ortaya çıkan kırışıklıklardır. Bilinmelidir ki botox tedavisinin statik kırışıklıklara etkisi daha düşüktür, daha çok dinamik kırışıklıklarda etkili bir tedavidir.”

Botoksun yüzde en çok kaz ayaklarının tedavisi için uygulandığını ifade eden Dr. İncebıyık, “Daha sonra kaş kaldırma ve alın çizgilenmeleri için uygulamalar gelir. Blefaroplasti (göz kapağı estetiği) ameliyatı; üst göz kapağı cilt fazlalığı ve alt göz kapağı torbalanmaları kişiyi yorgun, mutsuz ve olduğundan yaşlı gösterir. Yaşlanmanın etkisi ile ciltteki bağlarda gevşeme ve ciltte sarkma sonucu üst göz kapaklarında cilt fazlalığı oluşur. Üst göz kapağı cilt sarkmaları ileri evrelerde görme alanını daraltabilir, o evreye gelmeden tedavi edilmelidir. Yıllar içerisinde doğuşan gözün etrafını saran ve göze destek olan yağ yastıkçıkları yaşlanmanın doğal etkisi ile ve yer çekimi etkisi ile fıtıklaşır alt göz kapaklarında torbalanmaları oluşur. Üst göz kapağı cilt sarkmaları, alt göz kapağı torbalanmalarının tek tedavisi cerrahidir. Hastalar ameliyat sonrası daha genç, dinç ve canlı bir görünüme kavuşurlar” açıklamalarında bulundu.