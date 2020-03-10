Gözaltı ışık dolgusu nedir? Nasıl uygulanır?

Dr. Hakan Yüzer, gözaltı ışık dolgusu hakkında bilgi verdi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Yüzer, “Yaşlanma belirtileri öncelikle göz çevresinde kendini göstermeye başlar. Göz çevresinde oluşan sorunların başında; göz altında oluşan koyu renkli halkalar, torbalar, şişlik, morluk ve çökme ve kırışıklıklar meydana gelir. Göz çevresi hassas bir yapıya sahip olduğu için geçmişte bu bölgeye müdahaleler daha sıkıntılıydı. Ancak artık günümüzde gelişen teknoloji ile bu gibi zorluklar ortadan kalktı. Göz çevresi sorunlarına ''Gözaltı Işık Dolgusu'' güvenle kullanılan bir yöntemdir. Çoğu kişinin şikayetçi olduğu göz altı torbalanması ve morluğunun nedenleri; alerjik reaksiyonlar, alkollü içecekler, yatış pozisyonu veya uyku düzensizlikleridir. Tabii ki genetik faktörler de bu sorunların başlıca nedenleri arasındadır. Göz çevresi, her yöne kolayca gidebilen özel bir yağla donanımlıdır. Yağ içeren bu bölge, septum adı verilen doğal bir bariyer sayesinde konumunu muhafaza eder. Septum, genetik faktörler ve yaşla yağ torbası tarafından ileri itilir. Yaşın ilerlemesi ile yüzün kemik yapısı inceldiğinden, kemik de doğal sürecinde geriye hareketle gösterir. Sonuçta, gözün altında bir boşluk, gölge meydana gelir. Boşluk milimetrik olsa bile, çok daha derin ve koyu algılanması içerideki gölgelerdir. Bu gölgelerde kişileri ister istemez rahatsız eder” dedi.

Göz çevresindeki bu sorunlardan kurtulmak için ışık dolgusunun iyi bir seçenek olduğunu ifade eden Dr. Yüzer, “Gözaltı ışık dolgusu uygulaması sonrasında daha genç bir görünüm elde edilir. Uygulama, temel olarak çok az miktarda, çok ince iğnelerle özel bir hyalüronik asit formülünün göz altına enjekte edilmesi şeklinde uygulanır. Gözaltı ışık dolgusunun içeriğinde; Hyalüronik asit, üç antioksidan, çinko, cildi yeniden yapılandıran sekiz amino asit, bakır, B6 vitamini ve ağrıyı önleyen lidokain mevcuttur. Vücudumuzda doğal olarak bulunan hyalüronik asit, derinin tabakalarında su tutarak cildin hidrasyonunu yani nemini iyi bir düzeye getirmeyi sağlar. Gözaltı ışık dolgusu uygulanmadan önce, işlem görecek bölgeye anestezik bir madde sürülür ve uygulanan jelin içinde de anestezik maddeler vardır. Bu yüzden işlem sırasında ve sonrasında ağrı yaşanmaz. Göz altı ışık dolgusu, ilerleyen yaşla azalan hyalüronik asidi cilde geri verirken, uygulandığı bölgede aydınlık bir görünüm sağlar ve yine göz çevresi ışıltılı ve sade bir görünüm kazanır. Gözaltı Işık dolgusu herhangi bir sağlık problemine yol açmaz fakat yine de önlem amaçlı gebelik dönemindeki kadınlara uygulanmamasında fayda vardır. Gözaltı ışık dolgusu erkekler tarafından da çokça tercih edilen bir uygulamadır. Bu işlem genellikle ilerleyen yaşlarda tercih edilir, 18 yaşından küçüklere tavsiye edilmez” açıklamalarında bulundu.