Gözlerde oluşan problemlere dikkat

Dr. İlker İncebıyık, okuloplastik yöntemi hakkında bilgi verdi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. İlker İncebıyık okuloplastik tedavi yönteminin sadece estetik olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “ Okulo göz, plasti ise onarım anlamına gelir. Kaş, alt ve üst göz kapakları, burnun üst tarafına kadar olan bölgenin sadece estetik görünümü ile ilgili değil, aynı zamanda bu bölgenin hastalıklarının fonksiyonel olarak düzeltilmesi ile ilgilenen göz uzmanlığının bir branşıdır. Yeni doğan döneminde; doğumsal gözyaşı kanal tıkanıklıkları sık görülür. 1 yaşına kadar göz yaşı kesesine yapılan masaj ile bu kanal büyük olasılıkla açılır, eğer açılma olmaz ise 1 yaşından sonra cerrahi düşünülür. Çocuklarda; pitozis (göz kapağı düşüklüğü) görülebilir. Bu durum görme aksını kapatıp görmeyi engellerse acil cerrahi ile düzeltilmelidir, aksi takdirde hayat boyu sürecek göz tembelliği oluşabilir. Yaşla beraber; cildin altındaki dokularla olan bağları zayıflar, cilt sarkmaya başlar. Göz çevresinde kaz ayaklarını andıran kırışıklıklar oluşur, kaşlarda düşme, göz kapakları cildinde özellikle alt kapakta çizgilenme meydana gelir. Daha ileri yaşlarda; üst göz kapağında cilt fazlalığı, sarkmalar, alt kapaklarda torbalanmalar görülür. İleri yaşlarda edinsel göz yaşı kanal tıkanıklığı ve pitozis (göz kapağı düşüklüğü) görülebilir. Tedavisi cerrahidir. Bunun dışında göz ve çevresi tümörleri ve protez göz uygulamaları da oküloplastik cerrahinin ilgilendiği alanlardır” dedi.

Dr. İlker İncebıyık, botox hakkında ise şu uyarılarda bulundu:

“1-Özellikle estetik amaçlı erken ve gereksiz uygulamalardan kaçınmak gerekir. Botox tedavisi mutlaka bir hekim tarafından uygulanmalıdır.

2-İkincisi botox'un geçici bir tedavi yöntemi olduğu bilinmelidir. Etkisi 48. saatten itibaren görülmeye başlar, 1-2 haftada son halini alır, 6. Ayda neredeyse etkisi kalmaz.

3- Doğru bir botox uygulamasında kesinlikle hastaya botox uygulandığı anlaşılmamalıdır, fazladan kaçınılmalıdır, doğal görünüm bozulmamalıdır.

4-Yüzümüzdeki ciltte iki tip kırışıklık vardır. Birincisi statik kırışıklıklardır. Bunlar doğal yüz ifademizde sürekli bulunan ve mimik yapmadığımızda var olan kırışıklıklardır. İkinci tip kırışıklık ise dinamik kırışıklıklardır. Bunlar ise doğal yüz ifademizde olmayan mimik yaptığımızda (güldüğümüzde, somurttuğumuz da veya kızgın ifademizde) ortaya çıkan kırışıklıklardır. Bilinmelidir ki botox tedavisinin statik kırışıklıklara etkisi daha düşüktür, daha çok dinamik kırışıklıklarda etkili bir tedavidir”

Dr. İlker İncebıyık, Blefaroplasti ameliyatının gö kapağı torbalarını engellediğini ifade ederek, “Üst göz kapağı cilt fazlalığı ve alt göz kapağı torbalanmaları kişiyi yorgun, mutsuz ve olduğundan yaşlı gösterir. Yaşlanmanın etkisi ile ciltteki bağlarda gevşeme ve ciltte sarkma sonucu üst göz kapaklarında cilt fazlalığı oluşur. Üst göz kapağı cilt sarkmaları ileri evrelerde görme alanını daraltabilir, o evreye gelmeden tedavi edilmelidir. Yıllar içerisinde doğuştan gözün etrafını saran ve göze destek olan yağ yastıkçıkları yaşlanmanın doğal etkisi ile ve yer çekimi etkisi ile fıtıklaşır alt göz kapaklarında torbalanmaları oluşur. Üst göz kapağı cilt sarkmaları, alt göz kapağı torbalanmalarının tek tedavisi cerrahidir. Hastalar ameliyat sonrası daha genç, dinç ve canlı bir görünüme kavuşurlar” şeklinde konuştu.

İncebıyık, göz tümörlerinin iyi ve kötü huylu olabildiğini kaydederek,” Bunu birçok kez biyopsi ile anlayabiliyoruz. Kötü huylu olan göz kapağı tümörlerini bir an önce ameliyat etmek gerekiyor, bazen tümör o kadar ilerlemiş oluyor ki gözün tamamını almak ve daha sonra protez göz uygulamak gerekebiliyor. Tabi bu tümörü aldıktan sonra alınan dokunun yerine vücudun başka bir yerinden doku (greft) veya flep (yan dokuyu kaydırarak) almak gerekebiliyor. Alınan tümör dokusu sonrası doğal görünümü sağlamak göz çevresi estetiğinin önemli bir uğraş alanıdır” dedi.

İncebıyık, ameliyatlarda çocuklarda genel anestezi, erişkinlerde ise lokal anestezi tercih edildiğini belirterek, “Operasyon yaklaşık 45 dk sürer. Hasta aynı gün taburcu edilir. 1. hafta dikişler alınır. Kişiden kişiye değişmekle birlikte göz ve çevresinde 10. güne kadar morarma ve şişlik olabilir. Ameliyatın 1. ayından itibaren ciltteki dikiş izi silikleşir, 3. aydan itibaren neredeyse hiçbir şekilde belli olmaz” diye konuştu.