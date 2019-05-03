Gözlerdeki katarakt problemine dikkat

Dr. İlker İncebıyık, gözlerde ki katarakt problemine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. İlker İncebıyık, Kataraktın ortalama 55-60 yaş civarındaki kişilerde görülen göz bebeğinin hemen arkasında yer alan lensin şeffaflığını yitirmesi olduğunu belirterek, ”Halk dilinde göz perdesi veya aksu olarak nitelendirilir. Her yaşta oluşabilir, yaşlanmanın doğal bir sürecidir. Yaşlılık kataraktın en önemli sebebidir. Çocuklarda ise metabolik hastalıklar, akraba evliliği, anne karnında geçirilen hastalıklar, gebelikte ilaç kullanımı, mikrobik durumlar ve yaralanmalar etkili olur. Gençlerde katarakt sebepleri diyabet, romatizmal hastalıklar, uzun süreli kortizonlu ilaç kullanımı, uyuşturucular ve göz yaralanmalarıdır” dedi.

Dr. İncebıyık Kataraktın belirtilerini ise şöyle sıraladı:

“1.Renklerde soluklaşma ve sararma,

2.Başlangıç seviyesinde araba farlarından şiddeti artan bir şekilde rahatsız olma, alacakaranlıkta ve sisli havalarda detayları görememe

3.İleri evrelerde buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuş gibi hissetme.

4. Gözlük camının sık değişmesi

5.Işığa karşı hassasiyet, göz kamaşması

6.Katarakt sanılanın aksine gözde ağrı ve kızarıklık yapmaz”

Kataraktın tanısının göz hekiminin yaptığı biomikroskobik muayene ile konulduğunu ifade eden, Dr. İlker İncebıyık,” Katarakt bulguları lensin su tutulması, lensin şişmesi, matlaşması ve renk değiştirerek sarı -gri halini almasıdır. Kataraktın tek tedavisi ameliyat ile saydamlığını yitirmiş lensin alınması ve yerine saydam bir göz merceği yerleştirilmesidir. Katarakt ilaç veya gözlük ile tedavi edilemez. Katarakt ameliyatında en yaygın kullanılan yöntem, halk arasında lazer cerrahisi olarak bilinen fakoemülsifikasyon yöntemidir. Bu operasyonla sertleşmiş katarak kırılıp, temizlenerek yerine göz içi mercek yerleştirilmektedir. Operasyon 2 mm'den küçük bir kesiden yapılmaktadır. Narkozsuz, dikişsiz bir ameliyattır. Hasta ameliyat sırasında ağrı hissetmez ve aynı gün evine dönebilmektedir. Görme bozukluğu kişinin günlük yaşamını aksatacak kadar ilerlediğinde katarakt ameliyatı yapılmalıdır. Geç yapılan cerrahiler zorlaşır ve ameliyatın riski artar. Çok beklemiş kataraktların çekirdekleri sertleşeceği ve bağları gevşeyebileceği için ameliyat işlemini zorlaştırabilirler” şeklinde konuştu.