Gözütok 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığına adaylığını açıkladı

Organize Sanayi Başkanlığına adaylığını açıklayan İş Adamı İbrahim Gözütok, sanayicilerin etkinliğini arttırmak için rol belirleyici olmak istediklerini söyledi.

Adaylığını açıklayan Gözütok, Erzurum'un üreten bir şehir olması için çalışacaklarını ifade ederek “Seçimler de bizde Erzurum'da 2006'dan berri üretici olarak faaliyette bulunuyoruz. Şehrimiz için üretmeye çalışacağız. Geçmişte yaşanan sanayicilerin etkinliğinin az olduğu döneme kayıtsız kalmayacağız. Bu sebeple aday olarak rol belirleyici olmak istedik. Erzurum'da sanayi devrimini nasıl gerçekleştirmeye çalışacağız onu düşünüyoruz. Erzurum'un üreten bir şehir olması için iyi projelerimiz var. Bizim asıl amacımız bu şehirde sanayiyi geliştirmek. İzmir Organize Sanayi Bölgesinde ki iş yerimizi buraya getirerek yeni teknoloji ile çağ açmak istiyoruz. Seçimlerde başarılı olmasak bile biz derdi dert olarak kabul edeceğiz. Biz elimizden geldikçe çalışacağız” dedi.

Sanayi içerisinde gelen kişilerin önünün açılması gerektiğini de belirten Gözütok, “Burada ki en büyük sıkıntı sanayi ile alakası olmayan kişilerin bu pastadan pay almalıyım diyerek işe girmesi. Bu işte sanayi içinden gelen kişilere yol açılması gerek. Sanayici olmayan kişiler pastadan pay kapmak istiyor buda sanayiciyi engelliyor. Bunun için devletle iyi bir ilişki de olmamız lazım” şeklinde konuştu.