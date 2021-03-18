Gözütok'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı İbrahim Gözütok, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Gözütok, “Çanakkale Zaferi dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutulmaması gereken bir derstir" dedi.

“18 Mart, Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, milletimizin esir edilemeyeceğinin ve vatanımızı parçalanmayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür” diyen TÜMSİAD Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı Gözütok, mesajında şunları kaydetti:

“Şanlı Çanakkale Zaferinin 106'ncı yılında hepimizin özellikle yeni neslimizin alması gereken büyük dersler, çok önemli ibret vesikaları vardır. Tarihini bilmeyen, tarihine sahip çıkmayanlar böylesine büyük zaferleri kazanamazlar. Aziz ecdadımızın karadan gemileri yürüttüğünü, üç kıtada yüzlerce yıl barış ve huzurla hükmettiğini, yeri geldiğinde de Çanakkale'de, Dumlupınar'da nice destanlar yazdığını bir an bile unutmamalı, büyük ve şanlı tarihimizden aldığımız güç ile yeniden büyük ve güçlü Türkiye için yolumuza devam etmeliyiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatanları, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”