Gözütok'tan Kandil mesajı

Miraç Kandili'nin İslam dünyası için önemli ve uhrevi bir havasını bulunduğunu ifade eden Gözütok, "Bu gün, inancımızda rahmet ve mağfiret mevsimi olarak tarif edilen mübarek üç aylar içerisinde çok özel bir yere sahiptir” dedi.

Gözütok, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Miraç, manen yücelmenin, bedenen en yükseğe erişmenin, böylelikle ilahi lütuf ve ihsanla mükâfatlandırılmanın halidir. Miraç, insanlığın tanık olabileceği en büyük gece olarak tecelli etmiş ve inancımızın en büyük meşalelerinden biri olup yolumuzu aydınlatmıştır. Bu mübarek gecenin bütün dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, halkımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyorum.”