GSB Spor Okulları yeniden açılıyor

Yaz spor okullarının açılış törenleri Yakutiye Spor Salonu'nda yapılacak.

Erzurum'da yarın yüzlerce çocuk Yaz Spor Okulları için buluşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl 29 Haziran'da başlattığı ve 31 Ağustos'a kadar devam ettirdiği GSB Yaz Spor Okulları, geçtiğimiz yıl Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yapılamamıştı. Bakanlık, bu kez GSB Yaz Spor Okulları'nı açmaya hazırlanıyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de yarın saat 14:00'da Yakutiye Spor Salonu'nda düzenleyeceği açılış törenleriyle yüzlerce çocuğu spora başlatacak.

Yarın Yakutiye Spor Salonu'nda gerçekleştirecekleri spor okulları açılış törenleri öncesinde son hazırlıkları yaptıklarını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Bakanlığımızdan gelen talimat doğrultusunda her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Haziran tarihinde GSB Yaz Spor Okulları açılış töreni düzenleyeceğiz. Saat 14:00'da yapacağımız açılış töreninin ardından yüzlerce çocuk ve gençleri sporla tanıştıracağız. 29 ayrı spor branşında çocuklarımızın ve gençlerinizin spor yapmalarını sağlayacağız” dedi.

Yaz Spor Okulları açılış töreninde halk oyunları ekipleri gösteri yapacak. Müzik ve şiir dinletisinin de olacağı etkinlikte Karateciler antrenör Muhammed Çelebi, Badmintoncular Antrenör Hakan Ülgü, Basketbolcular Antrenör Melih Tekin Cinislioğlu, Taekwondocular Antrenör Ömer Budancamanak ve Eskrimciler de Antrenör Nevzat Dumanoğlu yönetiminde spor gösterisi yapacaklar. Spor gösterilerinin büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Erzurum GSİM'nin start vereceği GSB Spor Okullarında atletizm, boks, basketbol, eskrim, voleybol, badminton, karate, taekwondo, güreş, masa tenisi, tenis, futbol, buz hokeyi, short track, curling, Cimnastik, Judo, Hentbol ve daha bir çok spor branşında isteyen çocuk ve genç istediği sporu yapabilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yarın yapılacak olan açılışa tüm halkımızı ve gençleri davet ederek, maske ve mesafe kurullarına uygun olarak Yakutiye Spor Salonu'nun tribünlerini doldurmalarını istedi.