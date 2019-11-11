GSİM'den geleceğe nefes

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncülüğünde başlatılan ‘Geleceğe Nefes' projesi kapsamında 81 ilde aynı anda hayata geçirilen etkinlikle 11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla buluştu. Erzurum GSİM'de 6 bin 820 fidan dikimi ile kampanyaya katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 11 Kasım'da 11 Milyon Fidan Kampanyası kapsamında 6 bin 820 fidan dikimi töreni gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncülüğünde başlatılan ‘Geleceğe Nefes' projesi kapsamında başlatılan ve Türkiye'de aynı anda 81 ilde gerçekleştirilen fidan dikim töreni Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde de yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi Futbol Sahalarının çevresinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum GSİM'ye bağlı 20 yurtta öğrenim gören öğrenciler ile kurum personeli, okullardan katılan öğrenciler ve sporcuların katılımı ile ağaç dikimi yapıldı. 6 bin 820 fidan toprakla buluşturularak, ilk can suyu verildi.

“Kıyametin kopacağını bilsen elindeki fidanı dik” diyen bir Peygamberin Ümmeti olduklarının altını çizen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “İşte böylesine bir hadise sahip olmuş, ağaç dikme işini bugün gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan proje ile bugün Türkiye geleceğe nefes veriyor. Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmak hepimizin asli görevidir. Yeşil bir Türkiye yeşil bir Erzurum için bugün ağaç dikiyoruz. Hayatımızın her alanında ağaca ihtiyacımız vardır. Bu kapsamda 20 yurt bahçesi ve spor tesislerimizin çevresinde 6 bin 820 ağacı toprakla buluşturduk” dedi.

Oldukça neşeli bir ortamda yapılan fidan dikimi töreninde katılımcılar ve öğrenciler halaylar çekti. Fidan dikim törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in yanı sıra şube müdürleri, ilçe ve yurt müdürleri de katıldı.