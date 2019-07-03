Gülüş estetiği ile dilediğiniz gülüşe kavuşun

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, “Gülüş; kendimizi ifade etmemizi sağlayan, ruh halimizi yansıtan en önemli belirteçtir. Beden dilimizin bir parçasıdır. Gülümseme hattı psikolojik durumumuza göre konumlanır, diş görünürlüğü artarak gülme halini alır. Gülümsemesi ile ilgili estetik problem olduğunu düşünenler dişlerini gizlemeye çalışır; dudak baskılanır veya ağız kapatma ihtiyacı hissedilir. Bu durum aynı zamanda özgüven sorunlarına, sosyal sorunlara yol açar. Gülüş tasarımının amacı kişinin en doğal, estetik ve fonksiyonel gülüşü kazanmasıdır. Gülme esnasındaki diş ve komşu dokulara bağlı oluşmuş problemlerin çözümü; Estetik Diş Hekimliği uygulamaları yardımıyla mümkündür. Gülüş estetiği tüm bu durumları ele alır ve birçok faktör ile harmanlayarak ideal estetiğe ulaştırmaya çalışır. Kişinin gülümseme sırasında görülen yumuşak ve sert dokuları belirli sınırlar dahilinde düzenlenir. Günümüz estetik algısında dişler daha beyaz, Santral (üst orta) dişler daha ön planda, lateral dişlere göre yaklaşık 1mm uzundur. “Hollywood Smile” da ise diş görünürlükleri daha da fazla ve dişler daha ön plandadır. Büyük azı dişlerinin ön kısımları dahil gülüş hattında görülmektedir. Son yıllardaki estetik algı bu şekilde yönlenmiştir” dedi.

Diş Hekimi Beleçoğlu, gülüş tasarımı analizinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:

“Tasarım yaptıran kişinin beklentisi, Dişlerin rengi, formları ve konumu, Diş eti seviyeleri(Pembe estetik), Dişsel kapanış ilişkisi, Kişinin yüz şekli, Gülüş şekli, açıklığı, simetrisi, Yaşı, Ağız içi yapılar, Ağız dışı komşu yapılar, bunlar en temel analiz başlıklarıdır. Gülüş estetiği tedavileri kişiden kişiye, yapılacak işlemin türüne göre değişiklik göstermektedir. Gülüş Estetiğinde Dişler İle İlgili İşlemler; Diş konumu ayarlama. Diş oranlarını düzenleme. Diş ve Diş eti simetrisini sağlama. Diş konturlarını, kenarlarını düzenleme. Diş eti seviyesini ,görünürlüğünü istenilen seviyeye getirme. Dişin yapısal bozukluğunu, renklenmesinin düzenlenme. Dişlerin genel rengini beyazlatma. İşlemleri; kişinin beklentisi, gülüş tasarımı analizi, tedavi seçeneklerinin kapasitesi bir arada değerlendirilir ve tedavi planlanır. Wax up ve Mock up aşamaları ile tedaviye henüz başlamadan, tedavinin bitim halinin şablonu gösterilir. Dijital gülüş tasarımı uygulamaları ile görseller desteklenir. Hekiminize bu talep ile başvurduğunuzda ölçüler ve fotoğraflar alınır, gerekiyorsa diş röntgenleri çekilir ve analizler yapılmaya başlar. Doğal sınırlarımız nelerdir, ne yapılabilir, hangi tedaviler uygundur; bunların doğru tespit edilmesi temelimizdir. Tüm bu bilgiler, tasarımı talep eden kişinin beklentileri ile harmanlanarak bir plan oluşturulur. Gülüş tasarımı talep eden kişinin beklentilerin, tam olarak sunması, ağız sağlığı için olumsuz sonuçlar doğuracak veya ulaşılması mümkün olmayan beklentiler varsa tedaviye başlanmaması en doğru tercih olacaktır. Tedavi bitiminde alacağımız sonucu, henüz işleme başlamadan %100 olarak göstermemiz mümkün değildir. Fakat Dijital ve Manuel bazı yöntemler ile yaklaşık sonuçları sunabilmekteyiz. Kişisel model üzerinde çalışılarak oluşturulan Wax-Up ve bunun ağıza aktarılması yani Mock-Up işlemi işimizi kolaylaştırır. Hasta dişlerine hiç müdahale edilmeden aşındırma yapılmadan önce bu şablona ulaşır. Dijital gülüş tasarımı uygulamaları ile fotoğraf analizi üzerinden yaklaşık sonuçlar görülebilir. Dijital diş hekimliği bu alanda hızlı olarak ilerlemektedir. 3D ağız içi tarayıcılar ve cihazlar ile çene modelleri, tedavi rehberleri, dijital wax-up, tek seans protetik restorasyonlar hazırlanabilir hale gelmiştir.”

Dt. Beleçoğlu, gülüş tasarımı analizlerinde hakkında şu bilgileri verdi:

“Diş Sağlığı, Diş Eti Sağlığı, Pembe Estetik, Diş Rengi, Formu, Boyutu ve Karakteri, Yüz Şekli, Yaşı, Cinsiyeti, Dişlerin Komşu Temas Noktaları, Dişler Arası Diş Eti Alanları, Diş Görünürlüğü, Üst, Alt Çene Kapanış İlişkisi, Hollywood Smile, Dudak Kalınlığı, Alt dudak çizgisi, Gülüş Açıklığı ve Gülüşte Simetri, zenith noktaları. Sadece dişlere müdahale ile çözülebildiği gibi diş etlerine hatta dudaklara da uygulamalar yapılabilmektedir. Tabi ki diş estetiği süresi, aşamaları ve fiyatları da buna göre değişiklik göstermektedir. Laminate Veneer(Yaprak Porselen), Tam Seramik Kronlar, Zirkonyumlar ve Bonding işlemleri diş ile ilgili müdahaleler arasında öne çıkanlardır. Gingivektomi, Gingivoplasti, Vestibuloplasti, Ortodonti diğer yaygın seçeneklerdir. Uygulamanın türüne göre tek seansta smile design yapılabildiği gibi çene ilişkilerini düzenlediğimiz, implant tedavisi içeren seçeneklerde tedavi süresi daha uzun olmaktadır. Bu yüzden farklı işlemler içeren gülüş estetiği süresi ve fiyatı vermek mümkün değildir. Sadece yaprak porselen uygulaması içeren gülüş tasarımı 4-7 gün civarında sürmektedir.Unutulmamalı ki internet üzerinden alacağınız bilgiler size bir yol gösterir fakat hiç biri hekim muayenesi yerine geçmez. Kişinin gülüşündeki problemleri ortadan kaldırmak ve mutlu olduğu en doğal, en güzel gülüşe kavuşturmaktır. Estetik algı kişiden kişiye göre değişmektedir; tedavi seçeneklerinden uygun olan seçilir ve beklenti birleşip hedefe ulaşılır. Tedaviler çok çeşitlilik gösterebilmekte ve yerine göre birbiri ile kombine edilerek uygulanmaktadır. Genel diş ve ağız sağlığımız bu tedavilerin temeli oluşturur. Estetik bir sonuca ulaşmak değerlidir fakat sağlıksız dişlerden destek alınarak yapılacak işlemlerin doğruluğundan bahsedilemez. Örneğin ciddi diş eti problemleri olan bir kişiye; bu periodontal problemi tam olarak çözmeden diş beyazlatma, estetik dolgu, laminate veneer vb. bir uygulama yapılamaz. Daha güzel bir gülüş isteyen ve hekim tarafından değerlendirildiğinde bu tedaviye uygun olduğu belirlenen herkes bu tedaviyi yaptırabilir. Estetik algısı kişiden kişiye göre değişiklikler göstermektedir. Dışarıdan bakan birisi için çok küçük olarak düşünülen estetik kaygılar için tasarım uygulanması yaygınlaşmaktadır.”