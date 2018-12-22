Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Sarıkamış şehitlerini unutmadı

Dr. Alpaslan Ceylan Sarıkamış şehitlerini unutmadı.

Lapa lapa yağan karın söndüremediği ve buz gibi soğuğun dindiremediği vatan aşkının iyice alevlendiği yerin Sarıkamış olduğunu belirten Ceylan "Geçmişini bilmeyenin geleceği tehlikededir. Bu yüzden günümüz nesli nereden nereye geldiğini en ince ayrıntısına kadar bilmelidir. Özellikle kahramanlarımızın Sarıkamış Harekatında Ruslara karşı verdiği amansız mücadeleyi ve onların eksi 40 derecede nasıl şehit olduklarını bilmeliler.” dedi.

Yüce Türk Milletinin bayrak uğruna, vatan uğruna, bağımsızlık uğruna ölmek için savaşa girdiğinin göstergelerinden birisinin de 22 Aralık 1914 ile 15 Ocak 1915 tarihleri arasında gerçekleşen ve birçok vatan evladının donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekâtı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ceylan, “Sarıkamış, Düşmana karşı canını siper eden engin ruhlu, vatan âşıklarının mirası, kahramanlık ve yiğitlik destanıdır. Sarıkamış Harekâtı dünyaya kafa tutan milletimizin vatanı için yapabileceklerinin kanıtıdır. Sarıkamış'ta askerlerimiz bu uğurda şahadete yürümüştür. Allahuekber Dağları'nın Sarıkamış'taki cesaret ateşini lapa lapa yağan kar dahi söndürememiş, vatan için çarpan yüreklerin heyecanını soğuk dahi dindirememiştir.

Ağır hava koşulları altında savaşan Türk askeri, muharebenin sonuna kadar direnmiş; dayanıklılık, itaat, direniş ve mücadele azminin üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış ve burada şehitlik mertebesine ulaşan vatan evlatları Türk milletinin bağrına defnedilmiştir.

Sarıkamış Harekâtının 104. yıldönümü vesilesiyle, bayrağımızı bayrak, toprağımızı vatan yapan ve Allahuekber Dağları'nın kara kışına vatan için koşan cesaret timsali şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.