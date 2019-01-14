Güneş Vakfı Denktaş'ı unutmadı

Dr. Alpaslan Ceylan, "Kıbrıs Türklüğüne hayatını adayan merhum Denktaş'ın aziz hatırasının ebedi yaşatılacağına inanıyorum" dedi.

Dr. Alpaslan Ceylan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Ceylan, açıklamasında; "Büyük Türk Rauf Denktaş'ın 13 Ocak 2012'de ebediyete kavuşmasının 7. Yılında hala aynı üzüntü içerisindeyiz. Türklük davasına adanmış bir ömrün geriye bıraktığı en büyük miras şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Türk Dünyasının ve Kıbrıs Türk halkının bu mirasa sahip çıkarak, Kıbrıs'ta kurulan Türk devletini tanıyıcı, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik yarım asırlık mücadelesinde başarıya ulaşacağına ve Merhum Denktaş'ın aziz hatırasının ebediyete kadar yaşayacağına olan inancımız tamdır.

Bizlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı 2006 yılında vakfımızda ağırlama fırsatı yakaladığımız için yüksek derecede onur ve gurur duyuyoruz. Tüm bu vesileler ile Cennet mekan Rauf Denktaş'ı hakka yürüyüşünün 7. yılında rahmetle ve hürmetle anıyoruz.

Türk Milleti Sana Minnettardır. Ruhun Şad olsun" diye konuştu.