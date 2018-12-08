Güneş Vakfı Geleneksel Cuma Konferansları başladı

Dr. Ahmet Beşe, “Başlangıçtan Günümüze Türk-Amerikan İlişkileri” ile ilgili sunumunu yaptı.

Konuşmaya Amerika'nın keşfinden başlayan Prof. Dr. Ahmet Beşe konuşmasının devamında “Avrupa'dan Amerika'ya göç edenlerin çoğu Avrupalı insanlar. Bu göçün sebeplerinin arasında yeni başlangıç yapmak isteyen, hayalleri olan insanların ve belirli suçlardan kurtulmak isteyen insanların yeni kıtaya gitmesidir.” şeklinde konuştu.

Amerika'ya giden insanlar nasıl toplum oluşturacaklarını iyi bildikleri için oraya gitmek isteyen insanları yanına aldı. Bu insanlarla birlikte eğitime ve sanatlara çok önem veren bir toplum oluşturdular.” diyen Ahmet Beşe, Amerika'nın sanatta ileri gitmesinin ve dünyaya yaymasının asıl nedeninin, kuruluşunun temeli olan yenilikçilik olduğu ve bunu en çok destekleyen akımın modernizm olduğunu belirtti.

‘Türklerle Amerikalıların ilk karşılaşması Osmanlı Devleti zamanında Güney Akdeniz'de olmuştur' O zamandan günümüze kadar gelen süreçten bahseden Beşe, Amerika ve Türkiye ilişkilerinin sürekli bir krize girdiğini ve bu krizlerin en önemlilerinin 2003'te Irakta Türk Askerinin başına çuval geçirilmesi, Papaz Andrew Brunson'nun tutuklanması ve Amerika'nın Mandacılık politikası olduğunu belirtti.

Konferansın ardından Güneş Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Prof. Dr. Ahmet Beşe'ye teşekkürlerini ileterek katılım belgesini takdim etti.