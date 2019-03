Güneş Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Ceylan: “Erzurum'da Nevruz turizmi oluşturulmalıdır”

Dr. Alpaslan Ceylan, Türk dünyasında Nevruz'un ortak bir kültürel değer olduğunu belirtti.

Dr. Alpaslan Ceylan, Türk dünyasında Nevruzun ortak kültürel değer olması yönüyle önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Nevruz turizmi Erzurum'da büyük oranda gerçekleştirilmelidir” dedi.

Nevruz'un Türk dünyasında ve Anadolu'da ortak inanç ve geleneklerle yüzyıllardır Türk kültürüne has özelliklerle kutlanıldığını anlatan Prof. Dr. Ceylan, “İslamiyet öncesi Türk kültüründe bahar bayramı yapılarak kıştan sonra canlanan doğanın sevinçle karşılandığını ve şenlikler düzenlendiğini biliyoruz. Dünyadaki milletlerin kültürlerinde sıkça rastlanan yeni yıl törenleri, kültürel değerlerine, coğrafyalarına, ekonomik durumlarına, inanç yapılarına ve tarihi süreçlerine göre çeşitli uygulamalarla kutlanır. İnanca bağlanan yeni yıl törenleri, Asya ve Ön-Asya toplumlarında benzer iklim ve coğrafya şartlarında zaman, ad ve uygulamalarla kutlanmıştır Nevruz; bahar ve bereketi, yeni yıl ve yılın başlangıcını çağrıştırır. Nevruz, Türk kültüründe baharı, yaşama sevincini, su ve kutsal arınmayı, yenilenmeyi, uyanan doğa ile birlikte bolluk-bereketi ve üremeyi simgeleyen anlam ve ögelerle yüklüdür. Geleneksel ve toprağa bağlı her sosyal grubun toprakla ilgili baharı, hasadı ve kışa girişi törenlerle kutladığı şenlikler vardır. Nevruz; uygulamalarda bazı farklılıklar olmakla birlikte, Orta Asya Türk Toplulukları, İran, Anadolu ve Balkanlarda aynı tarihler arasında her toplumca kendine özgü bir nedene dayandırılarak kutlanan geleneksel bir bayram niteliği kazanmıştır. İşte bu nedenle her yıl Erzurum'da daha fazla ilgi gören nevruz ve bahar şenlikleri kapsamında şehrimiz yöneticilerine ve sivil toplum kuruluşlarımıza düşen görev, bu nevruz ve bahar bayramını tam bir bayram havasında yaşamak ve onu uluslararası bir turizm haline getirmektir. Bu sebeple konuyla ilgili olarak birçok etkinlik yapılabilir. Kardeş ülkelerimize toplu turlar, sanatsal etkinlikler (sergi, konser, fuar vb.) yapılabilir. Dolayısıyla burada sayamayacağımız birçok aktivite yapılabilir” dedi.

Güneş Vakfı olarak her yıl baharın gelişini değişik etkinliklerle kutladıklarını anlatan Ceylan, “2006 yılından beri vurgu yaptığımız Nevruz turizmi, nüfusu gittikçe artan Erzurum'a hem kültürel manada hem de sosyo- ekonomik manada birçok şey kazandırmıştır. Özellikle kardeş ülkelerimizden Azerbaycan'dan, İran'dan, Gürcistan'dan ve diğer Kafkas ülkelerinden birçok insan hem nevruz tatilini geçirmek için Erzurum'a gelmektedirler. Bunların sayısını arttırmak hem kültürel ilişkilerimizi geliştirecek hem de Erzurum'a büyük katkılar sağlayacaktır. Bundan ötürü, birlikte yaşamanın arzusu ve baharın çağrıştırdığı duyguları bir arada yaşamak hem Anadolu'nun ruhuna hem de günümüz dünyasına pek çok şey katacaktır. Bu vesileler ile Türk Dünyasınin ortak sevinci olan Nevruz Bayramını en içten dileklerimle kutlarım.” şeklinde konuştu.