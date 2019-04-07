Güneş Vakfı'nda “Osmanlı döneminde Harem” konferansı

Öğretim Üyesi Selçuk Demir oldu.

Son dönemlerin en çok merak edilen ve tam anlamıyla içeriği bilenemeyen "Osmanlı Döneminde Harem" konusunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Demir, Harem kelimesinin Avrupa ve Arap literatüründe ne anlama geldiğini anlatarak sunumuna başladı.

Haremin yapısal özelliklerinden bahsettikten sonra kimin hangi bölüme kadar gidebileceğini açıklayan Demir, Haremin günümüz dizilerinde gösterildiği gibi bir yapısının olmadığı çok mahrem bir yer olduğunu, hatta padişahın bile harem ağalarına bildirdikten sonra görebildiği bir olduğunu söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Demir, Harem de cariyelerin Gürcü, Çerkes ve birçok Avrupa ülkesi kölelerinden seçildiğini ve gelen kölelerin öncelikle Türkçe dil bilgisi ve Harem adabı gibi dersler aldıktan sonra başarılı olanların seçilerek oluşturulduğu bir yer olduğunu söyledi.

Sunumunda valide sultanların görevinden de bahseden Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Demir, “Valide sultanların devlet meselelerinde de katkısı vardır. Zaman zaman diğer ülkelerin kraliçeleri ile devlet meseleleri ile ilgili mektuplaştıkları bilinmekte” şeklinde konuştu.

Haseki sultanların ve valide sultanların zaman zaman devlet yönetiminde de etkili olduklarını söyleyen Demir sunumunu soruları yanıtlayarak sonlandırdı.

Sunum sonrasında merak edilen bir konuyu anlattığı için Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Demir'e katılım belgesini Prof. Dr. Alpaslan Ceylan adına Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Durmuş taktım etti.