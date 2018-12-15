Güneş Vakfı'nda “Yaşatılmaya Çalışılan Geleneksel Türk Sporları ve Günümüz Gençliği" konferansı

Güneş Vakfı tarafından düzenlenen Cuma günü konferanslarının bu haftaki konusu "Yaşatılmaya Çalışılan Geleneksel Türk Sporları ve Günümüz Gençliği" oldu.

Yaşatılmaya Çalışılan Geleneksel Türk Sporları ve Günümüz Gençliği Konulu Konferansta Güneş Vakfı Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karcıoğlu sunum yaptı.

Güneş Vakfı'nda gerçekleşen sunum, Karcıoğlu'nun "Güneş Vakfı Gençlik Kolları olarak Tanrı Dağları'ndan Ötüken'e, Ötüken'den Anadolu'ya kadar nerede bir Türk ilmi, bilimi, kültürü ve sporu varsa hepsini en iyi şekilde yaşayıp ve yaşatacağımıza söz veriyoruz" söylemi ile başladı.

Türk Dünyasında var olan sporlar hakkında bilgiler veren Karcıoğlu bu sporlarımızın tamamının atalarımız tarafından Orta Asya'dan Anadolu'ya taşındıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı; "Asırlar önce Tanrı Dağları'nın kalbinden çıkıp gelen atalarımız, dünya nizamı için yüreklerinde inanç Bozkurt bakışlarında cesaret ve heybelerinde de bir yığın maharet taşımışlardır. İşte bu maharetlerden yalnızca biriside Geleneksel Türk Sporlarımızdır. Türk Sporlarındaki asıl amaç galip geleceksin ama asla ezici olmayacaksın, galip geleceksin ama bu galibiyet hırsın ve öfkenin galibiyeti değil aksine iyinin, doğrunun ve hakkın galibiyeti olacaktır. Ata Sporlarımizin daha üst sevilere çıkabilmesi için ilk okullar başta olmak üzere tüm eğitim dönemlerinde bu sporların tanıtımı yapılıp öğrencilerin ata sporlarında aktif olmaları sağlanmalıdır. Ayrıca bu sporlara devlet kurumlarının bünyesinde maddi destek kaynağı oluşturulmalıdır. Çünkü Türk gencine sanat yapmanın yanında güreş yapmak ve at binmek yakışır. Ata Sporlarımızın gelişmesi için Güneş Vakfı Başkanımız Prof. Dr. Alpaslan Ceylan bugüne kadar bir çok faaliyette bulundu. Bunlardan biriside devletler arası yaptığı görüşmeler sonucunda her iki yılda bir Kırgızistan'da yapılan Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Türkiye'de yapılmasına vesile olmuştur. Hocamız görüşmelerini devam ettirerek bu büyük organizasyonun Erzurum'da yapılmasını ümit etmektedir."

Karcıoglu'nun konuşmalarından sonra İbrahim Kırmacı da yaşatılmaya çalışılan bir sporumuz Aşık Oyunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kırmacı bu geleneğin günümüzde hem Orta Asya hem de Anadolu'da çok net bir şekilde izlerinin görüldüğünü belirtti. Sunumların ardından Güneş Vakfı yönetiminden Doç. Dr. Oktay Özgül Uğur Karcıoglu ve İbrahim Kırmacı'ya teşekkür belgesi takdim etti.