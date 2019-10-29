Güneş Vakfı'ndan Cumhuriyet mesajı

Dr. Alpaslan Ceylan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Ceylan mesajında şunları kaydetti; “Bugün Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 96.yıldönümünü kutlama heyecanı içerisindeyiz. Yüce Türk milletinin bağımsızlığa olan düşkünlüğü sonucu vuku bulan milli mücadelemiz cumhuriyetimizin ilan edilmesiyle taçlanmıştır. Hiç şüphesiz ki milli mücadele ruhu, 7'den 70'e yüce Türk milleti içerisinde zuhur etmiştir. Aziz Milletimizin birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiği milli mücadelemiz, emperyalist güçlerin vatanımız üzerindeki gayelerine ulaşmalarını engellemiştir.

Geçmişin bizlere verdiği güçle, bugün ve gelecekteki günlere umut ve güvenle bakabilmekteyiz. Toplumsal dokumuz, birlik ve beraberlik noktasında birleştirici güç olmaktadır.

Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin 96. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, cumhuriyetimizin kurulması için hiç korkmadan canını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Yüce Türk Milletine sevgi ve saygılar sunuyorum. Büyük üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi: “Yarın elbet bizim, elbet bizimdir; Gün doğmuş gün batmış, ebed bizimdir.”