İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güneş Vakfı'ndan Cumhuriyet mesajı

Güneş Vakfı Genel Başkanı Prof.

Dr. Alpaslan Ceylan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Prof. Dr. Ceylan mesajında şunları kaydetti; “Bugün Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 96.yıldönümünü kutlama heyecanı içerisindeyiz. Yüce Türk milletinin bağımsızlığa olan düşkünlüğü sonucu vuku bulan milli mücadelemiz cumhuriyetimizin ilan edilmesiyle taçlanmıştır. Hiç şüphesiz ki milli mücadele ruhu, 7'den 70'e yüce Türk milleti içerisinde zuhur etmiştir. Aziz Milletimizin birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiği milli mücadelemiz, emperyalist güçlerin vatanımız üzerindeki gayelerine ulaşmalarını engellemiştir.


Geçmişin bizlere verdiği güçle, bugün ve gelecekteki günlere umut ve güvenle bakabilmekteyiz. Toplumsal dokumuz, birlik ve beraberlik noktasında birleştirici güç olmaktadır.


Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin 96. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, cumhuriyetimizin kurulması için hiç korkmadan canını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Yüce Türk Milletine sevgi ve saygılar sunuyorum. Büyük üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi: “Yarın elbet bizim, elbet bizimdir; Gün doğmuş gün batmış, ebed bizimdir.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.