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SON DAKİKA
11:21
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu öldürüldü
11:03
ABD'den getirilen 353 vatandaş Gaziantep'te karantinada
10:57
Güney Kore’de futbolculara test yapılacak
10:55
Huzur evinde yapılan sağlık taramasında 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı
10:54
II. Abdülhamid’in arşivinden tarihi ‘Bursa’ fotoğrafları
10:53
Ayvalık’ta Elon Musk'ın Starlink uydularının geçişi net olarak izlendi
10:52
Trabzon’da Korona virüs sürecinde 155’e gelen istekler 'yok artık' dedirtti
10:49
İzmir’de 4 günlük kısıtlamanın ardından ilk iş gününde yoğunluk
10:46
Artvin’de yaylalara göç başladı
10:44
Gölyazı sahiplerine kaldı
10:44
Tarihi esere müşteri ararken yakalandılar
10:42
Altın yatırımcısına korona uyarısı
10:38
Ticaret Bakanı Pekcan'dan önemli açıklamalar
10:38
Giresun’da Kutluca köyündeki karantina kararı kaldırıldı
10:34
Erkan Zengin: 'İsveç’e yollanan jet, göğsümüzü kabarttı'
10:31
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik havadan görüntülendi
10:29
Trump, Sağlık Bakanı Azar'ın görevden alınacağı iddialarını yalanladı
10:25
Cenk Tosun'dan sağlık çalışanlarına destek
10:24
“Sağlık durumunun kimlik bilgilerine eklenmesi söz konusu olamaz”
10:22
La Liga'ya Sağlık Bakanı engeli
10:21
Van’da DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı
10:14
Başkent’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp parkta oyun oynadılar
10:10
Korona virüse inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
10:10
İtalya'da takımlar 18 Mayıs'ta sahaya iniyor
10:06
Maradona formasına 55 bin Euro
10:05
Bu yıl Osmanlı geleneği mahyalarda 'Korona virüs' mesajları olacak
10:05
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5’teki hareketlilik havadan görüntülendi
10:02
Covid-19’u 6 günde yenen genç adam taburcu oldu
10:02
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı
09:56
Almanya ve Rusya'dan 360 Türk vatandaşı getirildi
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