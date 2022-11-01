Gurbette yaşayan İspir ve Pazaryolu'lardan hemşerilerine ceviz ve badem tohumu desteği

Erzurum İspir Pazaryolu Dernekler Birliği'nce (İSPADER) gerçekleştirilen program ile Alıçlı ve Kümbettepe mahallelerinde meralara 5 bin ceviz ve badem tohumu dikimi gerçekleştirildi.

Pazaryolu ilçesine bağlı Alıçlı ve Kümbettepe mahallelerindeki boş hazine arazilerine İSPADER tarafından düzenlenen organizasyonla iki mahalle halkı tarafından 5 bin ceviz ve badem tohumu dikimi yapıldı

İlçe Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve İSPADER Başkanı Kadir Turan ile mahalle sakinlerini katıldığı programda ağaçlar toprakla buluşturuldu.

Program çerçevesinde ayrıca İspir ve Pazaryolu'nda Yaban hayatı koruma adına muhtelif yerlerde buğday ekimleri yapıldı. Bu bölgelerde mahsül tarlada arazide bırakılarak kuşlar ve kekliklerin istifade etmeleri sağlanacak.

İSPADER Başkanı Kadir Turan, “Doğdukları yerlerde doyamayıp Anadolu coğrafyasının dört bir yanına göç etmiş insanlarımıza katkı sağlamak adına böyle bir çalışma imza atıyoruz. 5 bin tohumu toprakla buluşturuyoruz. Belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımızın teveccühü ile badem ve ceviz tohumu attık” diye konuştu.