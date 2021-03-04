Gurbetteki Erzurumluların “Sıla Hasreti” kitap oldu

15 yıla yakın bir zamandır Şehri Kadim Aziziye ve Beyazşehir Palandöken dergileri için İstanbul'da yaşayan Erzurumlularla sohbet ederek onlara hatıralarındaki Erzurum'u anlattıran ve bu konuşmaları bir söyleşiye dönüştürerek bu dergilerde yayınlanmasını sağlayan Neslihan Arzu Keteci, söyleşilerine kitaplaştırdı.

21 yıldır İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfında yönetici olarak çeşitli görevlerde bulunan ve bir süredir vakfın kadın kolları başkanlığı görevini yürüten Keteci söyleşilerinin tamamını Sıla Özlemi - Gurbetteki Erzurumlular adını verdiği kitabında topladı.

Keteci, “Gurbet nedir, gurbet deyince neden insanın içine hep hüzün çöker? Edebiyatın en güzel yazıları, şiirleri, hikâyeleri, romanları neden hep gurbet kokar? Ya şarkıların türkülerin en duygulu olanları neden hep gurbeti terennüm eder? Soruların cevapları üzerine sayfalarca yazı yazmak mümkün ama yazılanlar insanın duyduğu, yaşadığı hüznü ve acıyı ifadede eksik kalır. Bende bu eksikliği paylaşarak azaltmak için, bundan 15 sene kadar önce bu duyguları yaşayan birinci ağız kişileri araştırmaya başladım. Bu araştırmaları yaptıkça içimdeki merak daha da arttı. Artan merakımı doğru yere büyüklerimin tavsiyeleri sayesinde hayatımda yeni bir dönüm noktası oluşmaya başladı. Gurbet duygusunu yaşayan kişilerle yüz yüze görüşüp onlarla söyleşiler yapmaya başlayacaktım. Erzurum'da doğmuş fakat gurbette yaşayan bu değerli insanlarla karşı karşıya gelmek onları Erzurumlularla buluşturmak bir vefa borcuydu ve borcu ödemeye aracı olmaya başlayacaktım.

Dergilerin her sayısında konuk etmek için karşımda bir hazine duruyordu. Bu değerli insanların duygularını düşüncelerini, gözlemlerini, hatıralarını mazinin derinliklerinden bulup çıkarmak ve dergi sayfalarına dökmek bana çok şey öğretti.

Bu 15 senelik süreç boyunca ben bir nebze olsun gurbet hüznü ve acısını ifadelere dökebildim. Çok büyük zevkle yaptığım söyleşilerimin hepsini bir araya getirerek, bu ifadeye dönüşmüş tüm duyguları çağlatmak ve bir çok kişiye ulaştırmak istedim. Sizleri yüreğinizin sesi olacağına inanarak “Sıla Özlemi”ni okumaya davet ediyorum” dedi.