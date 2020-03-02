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Gürbulak'ta terör operasyonu: 1 şehit, 1 asker yaralı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’ne ait zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda 1 personel şehit oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda 1 personel şehit oldu.


Ağrı Gürbulak sınır kapısında personeli taşıyan servis aracına yönelik roketli saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.


Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, hava destekli operasyonda yaralanan bir uzman çavuş ise askeri helikopter ile Erzurum'a getirildi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesi helikopter pistine inen helikopterden alınan uzman çavuş ambulansa alınarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü.


Bölgede sıcak çatışmanın devam ettiği belirtiliyor.

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