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Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak' ı ziyaret etti

Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, ETÜ Rektörü Prof.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak' ı makamında ziyaret etti.


Erzurum'a 10. kez geldiğini ve her sokağını, her taşını çok iyi bildiğini dile getiren Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Erzurum'un tarihini fazlasıyla önemsediğini ifade etti.


Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava' ya Osmanlı Dönemi Erzurum Şehir Haritası ve 19yy Trabzon Şehir Haritası takdim etti.


Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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