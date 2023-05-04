Gürcüler kuyumcuyu patlattı, Taş mağazalarına polis noktası geldi

Erzurum'da kuyumcu esnafın yoğun olduğu Taş mağazalar semtinde artan hırsızlık olaylarının ardından bölgede polis noktası oluşturuldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan hırsızlık olayında Gürcistan vatandaşı 4 kişi bir kuyumcunun duvarını delerek girdikleri işyerinden 23 kilogram altını çalmışlardı.

Geçmiş yıllarda hemen yanı başında polis merkezi bulunan bölgede yeniden polis noktası kurulması bölge esnafını sevindirdi.

Erzurum Kuyumcular Odası Başkanı Özkan Koçak “3-4 ay kadar önce Emniyet Müdürümüz Levent Tuncer'in girişimleriyle bir güvenlik toplantısı yaptık. Kapkaç, hırsızlık olaylarına karşı. Akabinde buranın polis noktası olması gerektiğini ama eksik olup olmadığını mevcutta olan polis karakolun unda gittiğini bunun telafisini nasıl yapabiliriz bunun araştırmasını yaptık, müdürümüz geldi çarşıyı gezdik nasıl bir şey yapabiliriz. Karşımızda gördüğünüz bu yeri tespit ettik burası atıl vaziyetteydi burayı yaptırdık belediyemizin de desteği ile sonrasında burayı polis noktası yaptık. Polis noktasında şuanda son aşamadayız. Çarşımızda bulunan 20-22 arası kamera sistemi 7 gün 24 saat kör noktaları da görerek polis noktamızdan izlenecek. Polisimiz, bekçimiz burada 24 saat dönüşümlü olarak duracak hem çarşımızı tur atacaklar hem de kamera sistemi ile izleyebilecekler” dedi.

Merkezin önümüzdeki birkaç gün içerisinde tamamen aktif hale gelecek

Oda başkanı Koçak; “Esnafımızın talebi istikametinde olan girişimdi. Esnafımız şuanda çok memnun sabırsızlıkla tam faaliyete geçeceği günü bekliyor. Son aşamaya geldik şuanda kamera sistemleri yapılıyor 3-4 gün içerisinde tam faaliyete geçireceğiz” diye konuştu.

Taş mağazalarında bayram sonrası yaşanan kuyumcu soygunu sonrası esnafın da tepkisi ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü hızlanarak çarşının üstü girişine Kuyumcular Odası ile beraber 'Taş mağazalar Polis Noktası' kurdu. Esnafın yüzünü güldüren polis noktası 7 gün 24 saat esasında çalışarak çarşı ve etrafında bulunan 22 güvenlik kamerasını da buradan kontrol ederek çarşı esnafının güvenliğini sağlayacak.

Çarşı esnaflarından Fatih Aydın; "Bayağı bir oldu bizim talebimiz oluşalı. Yaklaşık 15 yıl önce biz başvurmuştuk, bekçi ve polisleri gezici olarak koydular ama yetersizdi çünkü bu cadde bayağı büyük bir cadde ve sürekli ekiplerin olması gereken bir cadde. Sağ olsunlar polis noktamızı şimdi buraya ayarladılar. İnşallah bundan sonra elim olaylar olmaz. Bizde daha rahat ederiz, en azından gözümüz kapalı eve gidebiliriz'' diyen Aydın polis noktasının sadece esnaf güvenliği değil alışveriş yapan vatandaşlar içinde güven oluşturduğunu söyledi. Aydın; ''İnsanlar buradan altın aldıktan sonra dışarı çıktıklarında onu nasıl saklayacaklarını düşünüyorlar. Çarşıda araç yok evet ama bir arkaya geçtiklerinde ıssız bir sokak var, o yolda nasıl gideceklerini şaşırıyorlardı şimdi en azından onu aşacaklarını düşüyorum'' dedi.

Kuyumcu esnaflarından Yakup Çavdar “Uzun zamandır talebimiz vardı bu istikamette çeşitli mercilere çeşitli esnaf arkadaşlarımız defalarca dile getirdiler. Sonunda yapıldı sevinçliyiz fakat tatsız bir olay sonrasında yapılması hasebiyle içimiz kırık burgun. Bundan sonra daha güvenli ortamda ticaretimizi ilerletiriz. Buraya gelen müşterilerimiz polisi gördüğü zaman kendisini huzurlu güvenli hissettiriyor. Bizlerde polis arkadaşlarımızı görünce kendimizi güvende hissediyoruz nokta konulması bizi daha güvende hissettirdi daha mutlu etti “ diye konuştu.