Gurur ve hüznü bir arada yaşadılar

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe, Piyade Teğmen Muhammed Kır ve Zap Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer'in ailelerine düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Erzurum Valisi Okay Memiş tarafından takdim edildi.

Tören öncesinde makamında şehit ailelerini ağırlayan Vali Okay Memiş, Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin 4 yaşındaki kızı Aysima Aktepe ile yakından ilgilendi.

“Sizler bize şehidimizin emanetisiniz” diyen Vali Okay Memiş, “Şehitler veriyoruz ve büyük üzüntü yaşıyoruz, bununla birlikte bu üzüntü kararlılığımızı değiştirmiyor bilakis bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için daha kararlı bir şekilde mücadele veriyoruz. Ahirete intikal ettiğimizde Allah bizi şehitlerimize karşı mahcup etmesin. Onlar genç yaşta bu ülke için canlarını feda ettiler biz de bütün kamu görevlileri olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak onlara layık olmaya çalışıyoruz. Bu mücadele bölücü terör örgütüyle mücadele. Kürt vatandaşlarımız bizim kardeşlerimiz, alevi vatandaşlarımız bizim kardeşlerimiz. Bununla birlikte ülkemizi bölüp, parçalayıp ayrı bir devlet kurmak isteyen insanlara bütün gücümüzle karşı koymak hepimizin vazifesi. Katiyen buna fırsat vermeyeceğiz, bu beyhude bir çabadır. Bu ülkenin, milletin en küçük ferdinden en büyük ferdine kadar hangi görevde olursa olsun katiyen buna müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İç işleri Bakanımızın kararlılığı ortadadır. Devletin bütün yetkililerinin, bizlerin, askerimizin, polisimizin, milletimizin, ordumuzun kararlılığı ortadadır. Tabi ateş düştüğü yeri yakıyor. Şehit olmadan önce sizin çocuğunuzdu, şehitlik mertebesinden sonra artık 82 milyon Türk milletinin evladıdır. Sizlerde bizlere; Türkiye Cumhuriyeti devletine emanetsiniz. Acınızı paylaşmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreninde gurur ve hüznü bir arada yaşandı.