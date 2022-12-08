Güven timleri denetimlerini sürdürüyor

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada son bir ay içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timlerince yapılan denetimlerde; bin 157 şahsın GBT sorgusu yapıldığı ve 97 aracın kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, “Uygulamalarda 8 Aranan şahıs (Çeşitli Suçlardan) tespit edilmiş, 2 Hırsızlık şüphelisi yakalanmış, 43 adet Maksat Dışı Bıçak elde edilmiş, 1 Adet Kurusıkı Tabanca elde edilmiş, 5 şahıstan toplam 8.83 Gr Esrar maddesi elde edilmiş, 6 şahıstan toplam 58.50 Gr Metamfetamin maddesi elde edilmiş, 1 şahıstan toplam 0.21 Gr kokain maddesi elde edilmiş, 1 şahıstan toplam 2 adet uyuşturucu hap elde edilmiştir. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler yapılmıştır.” denildi.