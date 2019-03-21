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Güven Timleri tarihi eser kaçakçısını kıskıvrak yakaladı

Erzurum’da tarihi eser kaçakçıları Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatinden kaçamadı.

Erzurum'da tarihi eser kaçakçıları Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatinden kaçamadı.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum Otogarı içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; terminal içerisinde şüpheli hareketler sergileyen Cemal A. ekipler tarafından yakalandı. Şahsın çantasında yapılan aramada 6 adet tarihi eser heykel, 27 adet sikke, 2 adet eski dönem yüzük, 6 adet eski dönem takı, 19 adet eski döneme ait değerli taş bulunarak gözaltına alınarak bahse konu malzemelere el konuldu. Cemal C. hakkında tarihi eser kaçakçılığından adli işlem yapıldı.

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