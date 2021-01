Güz yarıyılı eğitim öğretim dönemi sona erdi

Dr. Ömer Çomaklı, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı güz döneminin sona ermesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin büyük ve köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesinin sevgili öğrencileri ve kıymetli meslektaşlarım;

Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi süreci nedeniyle uzaktan yürüttüğümüz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı güz döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Her ne kadar alışık olduğumuz bir süreç olmasa da bu durum bizim azmimizi, aydınlık Türkiye'nin geleceğini oluşturma isteğimizi asla azaltmadı. Bugün bir akademik sürecin sonuna gelmiş olmakla beraber, gelecek günlerin bizi öncelikle birbirimize kavuşturacağını ümit ederek, her ne şartta olursa olsun güzel ve başarılı işler yapacağımız gerçeğine olan umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Belki bu mesajı bugün dijital bir ortamdan paylaşmak nasip oldu ama biliyoruz ki en kısa zamanda yüz yüze, aynı kampüs içinde, beraberce, kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Yaşanan bu günlerin herkese öğrettiği bir şeyler vardır elbet. Bu süreçte en önemli kazancımız elimizde olan her şeyin, her günün ve her anın ne kadar kıymetli olduğu gerçeği noktasında bir farkındalığın oluşmasıdır. Hayatın gözden kaçırdığımız ya da sıradanlaşan halleri içinde önemsemediğimiz birçok nimeti olduğunu fark ettik. Bunlardan en önemlisi hiç kuşkusuz sağlığımız ve sevdiklerimiz. Nefes alabilmenin, sokaklarda korkusuzca maskesiz yürüyebilmenin, kucak dolusu sarılabilmenin, bir parkta oturabilmenin aslında ne kadar değerli olduğunu ve sıradan olmadığını öğrendik. Ayrıca güçlü yanlarımızı, her şartta ayakta kalabilmeyi, hayatı ne olursa olsun devam ettirebilmeyi öğrendik. Bu sürecin öğrettikleriyle beraber eski hatalarımızı tekrarlamadan, daha yaşanır ve güzel bir dünya umudumuzu tazeledik.

Sevgili öğrenci arkadaşlarım ve değerli meslektaşlarım; Bütün bu yaşananlar, kayıplar ve çıkarttığımız dersler ile hep beraber daha güzel ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, 2020-2021 güz yarıyılını kapatırken hepinize sağlıklı günler diliyorum.”