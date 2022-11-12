Güzel kardeşler babalarının hayalini gerçekleştirdiler

Yaklaşık bir yıl önce Oltu OSB'de temeli atılan 350 kişiye ekmek kapısı olan Mitat Güzel Mitatoğlu sentetik çuval ve Yücel Big Bag fabrikası 20 gün içerisinde üretime başlıyor.

Büyüklük olarak Türkiye'de ki ilk 5 arasına giren iki fabrikanın makinaları tırlarla konvoy halinde ilçeye geldi. Makinaların gelişi dolayısıyla fabrika girişinde kurban kesildi.

Mitatoğlu sentetik Dokuma ve Güzel Big Bag fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güzel, “Yaklaşık bir yıl önce temellerini attığımız 22 bin dönüm üzerine kurulu 10 bin dönüm kapalı alana sahip fabrikalarımızın yapımı son aşamasına gelmiştir. Makinalarımız bugün itibarıyla Oltu'ya geldi kuruluş aşaması yaklaşık 20 gün içerisinde tamamlanarak üretime başlayacağız. İlk etapta 350 kişiyi istihdam edeceğimiz fabrikamızda 2023 sonu itibarıyla çalışan sayışı 500 kişiye ulaşacak. Ben şimdiden herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mitatoğlu sentetik ve Yücel Big Bag fabrikaları Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Erkan Güzel ise “Şu an Oltu OSB'deyiz rahmetli Babam Mitat Güzel'in bir hayali vardı bu bölgeye böyle bir iş kapısı açma hayalleri vardı. Bizde onun izinden yürüdük bugün itibarıyla Mitatoğulları sentetik dokuma ve Güzel Big Bag fabrikalarımızın kurulumuna başladık. Makinalarımız geldi yurtdışından gelecek olan teknik ekibimiz yarın gerek kurulumunu gerçekleştirecekler inşallah. Oltulu gençlere iş kapısı açılacak ve hepsinden önemlisi bütün ülkeye Oltu'da böyle güzel yatırımların yapıla bilirliğini gösterdik bizden çok bu fabrikalar Oltuluların inşallah çok güzel iş ortamları olacak bize ümit bağlayan insanların inşallah ümitlerini boşa çıkarmayacağız” dedi.

Bugün itibarıyla işe başlayan Oltulu Fatih Cengiz “Mitatoğulları çuval fabrikasında bun iş başı yaptım bu vesile ile şunu söylemek isterim bu fabrikaları Oltu'ya getirip hayata geçiren Murat Güzel ve Erkan Güzel kardeşlere bir Oltulu olarak sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. Gurbete gidip çalışmaktansa Oltu'da işe girdiğim için çok mutluyum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, fabrikayı ziyaret ederek Murat Güzel ve Erkan Güzel kardeşlere hayırlı olsun temennisinde bulundu. Bakkal, “İlçemiz için çok önemli bir yatırım. Bölgede istihdama ciddi katkı sağlayacak” dedi.