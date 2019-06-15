Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden yıl sonu mezuniyet sergisi

Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleşen programın açılışını Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı yaptı. Çok sayıda öğretim üyesi ile öğrencinin katıldığı etkinliğe genç sanatçıların aileleri de yoğun ilgi gösterdi.

Özverili çalışmaları, titiz ve hassasiyetli yaklaşımlarıyla öğrencilerin bilgi ve donanımlarında bu seviyelere gelmelerini sağlayan, sanatsal bağlamda şekillenmeleri için çalışan, öğretim elemanlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, her biri birbirinden kıymetli genç sanatçı adaylarını mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Dekan Bulat: “Sanatın Evrensel Yolculuğunda Yolları Açık Olsun”

Güzel Sanatlar Fakültesinde bugün, Geleneksel Türk Sanatları, Resim, Heykel, Grafik, Seramik, Müzik Bilimleri ve Sahne Sanatlarında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı çalışmaların sergilendiğini dile getiren Bulat, öğrencilerin ailelerine de ayrıca teşekkür etti. Gençleri özenle korumaya, üniversite yaşamının ve akademinin bilgi ve deneyimleriyle donatmaya çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Bulat, ailelerin de onların diplomalarını ellerine alıp, yetişkin ve eğitimli bireyler olarak kendi ayakları üzerinde duracakları günü dört gözle beklediklerini, yıllardır sabırla bekledikleri anın geldiğini ve yaşadıkları mutluluğun ve gururun en doğal hakları olduğu söyledi.

Eğitim-öğretim süreci içerisinde desteklerini esirgemeyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden Prof. Dr. Bulat sözlerini şu şekilde tamamladı: “Mezunlarımıza başarılı ve mutlu bir gelecek diliyorum, yaşamın ve sanatın evrensel yolculuğunda yolları açık olsun. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültemizi tüm dünyaya tanıtın. Eminim Fakültemizden çok farklı anılarla ayrılıyorsunuz, bizleri unutmayın, iletişimlerimizi kesmeyelim. Hayatta ki amacınız insanlığa özveriyle hizmet etmek olsun. Sizlere başarılar diliyorum, yolunuz, bahtınız açık olsun.”

Rektör Çomaklı: “Öğrencilerimizin Kendilerini Geliştirmeleri Adına Her Türlü İmkânı Sunuyoruz”

Sanatın; renk, dil, din, ırk ayrımı yapmadan, tüm dünyanın paylaştığı evrensel bir araç olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; üniversitemizin üzerinde bulunduğu kültürel kavşağın kültür ve sanat eğitimi açısından önemli bir alt yapı oluşturduğuna vurgu yaptı.

Öğrencilere, kendilerini geliştirmeleri adına her türlü imkânın sunulduğunu aktaran Çomaklı, bu tür sergilerin gerçekleştirilmesinin, hem öğrencilerin düşün dünyasını zenginleştirmesi açısından hem de bir sanatçıda olması elzem olan öz güven nosyonunun mümkün kılınması noktasında oldukça önemli olduğunu aktardı.

Yeni Nesil Üniversite bağlamında Güzel Sanatlar Fakültemiz bünyesinde eğitimi verilen sanat dalları ile toplumun farklı katmanları arasında sistematik ve sürdürülebilir bir ilişki ve farkındalık oluşturacak çalışmaların yapılmasının beklentileri arasında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çomaklı, sanatsal kültür ile toplum arasındaki bağlantının güçlendirip yaygınlaştırması gerektiğini, genç sanatçılardan isteğinin bu yönde çalışmalar yapmak olduğunu belirtti.

Rektör Çomaklı sözlerini “Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin öğretim yılı içinde edindikleri kazanımlarının ve performanslarının somut bir sonucu olan çalışmalarını sergilenmesine katkı sunan öğrencilerimizi ve onlara emek veren hocalarını kutluyor, başarılarının ve sanata katkılarının devamını diliyorum” ifadeleriyle tamamladı.