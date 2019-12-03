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Güzelliğin trend şifresi; simon teknik ile altın oran

Medikal Estetik Hekimi Dr.

Meltem Ayran gençleşmeye ve güzelliğe giden yol konusunda bilgiler verdi.


Dr. Meltem Ayran, güzellik ve estetiğin dünyasındaki trendlerin her gün değiştiğini ifade ederek “Genç kalmak ve daha genç görünmek de şüphesiz ki herkesin ortak hayalidir” dedi.


Hollywood yıldızlarının ve Kim Kardashian' ın meşhur doktoru Dr. Simon Ourian'ın kullandığı tekniklere dikkat çeken Dr. Meltem Ayran” Özel ölçümler yaparak yüzünüzdeki altına orana uygun dolgu uygulaması önemli. Kadınlarda yanak projeksiyonunun çene hattına göre belli oranda daha önde olması gerekirken erkeklerde aynı hat üzerinde olmalıdır” şeklinde konuştu.


Özellikle yüze çok hacim vermeden germe etkisinin oluşmasını isteyenlerin mineral dolgu denilen 'kalsiyum hidroksiapatit' bazlı dolguların daha uygun olduğunu belirten Dr. Ayran, “Son yıllarda tüm yüz uygulamalarında dünyada mineral dolgunun daha çok tercih ediliyor. Mineral dolgu da iki etkiden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi germe ve kaldırma etkisi, bir diğeri de 4-6 hafta sonra görülen ciltteki parlaklık ve aydınlanma efekti. Gençleşme ve güzelleşme amacıyla hastaya uyguladığımız yöntemlerde mutlaka ciltte yenileme sağlayan bir etkiyi de oluşturmak lazım ki elde ettiğimiz sonuçlar daha başarılı olsun” dedi.

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