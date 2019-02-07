Ata Nejat Ertek ciltte oluşan siyah noktalardan bantlar yardımı ile kurtulabileceğinin yanlış olduğunu söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Ata Nejat Ertek, “Siyah nokta bantları sadece burundaki kirleri temizler. Gözeneklerde bulunan siyah noktaları çıkarmaz. Bant üzerinde gördükleriniz yüzeysel kirlerdir. Siyah noktalardan gözeneklerin açılması gerekir.” dedi.

Dermatec Polikliniği Ata Nejat Ertek, güzellik mitlerine dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

“Selülitlere çare kremlerdir. Bu da yanlış. Selülitle mücadele edilecekse belirli krem ya da jeller etki oluşturmaz. Selülitlerden kurtulmak için bir dermatoloji uzmanına danışarak doğru uygulamalar seçmelisiniz. Güneş kremi sadece yazın sürülür. Güneşin yaydığı UVA ışınları (kırışıklığa sebep olanlar) tüm yıl boyunca aynı derecede güçlü yansırlar. Siz gözünüzle görmüyor olabilirsiniz ama UVB ve UVA ışınlarına maruz kalan cilt, yaşlılık lekeleri, kırışıklıklar ya da en kötü durumda cilt kanseri gibi ciddi problemlerle karşılaşabilir. O yüzden kışın bile yüzünüze, ellerinize cilt tipinize uygun güneş koruyucu krem sürmelisiniz. Yağlı cildin nemlendiriciye ihtiyacı yoktur. Nemlendirici, sağlıklı cilt hücrelerinin korunmasında önemli bir bileşendir. Yağlı ciltlerin de diğer ciltler gibi nemlendirilmeye ihtiyacı vardır. Yağsız, su bazlı olanları tercih etmelisiniz eğer cildiniz yağlı ise.”

“Akneyi sıkarsan kurtulursun”

Tam tersi aknenin asla sıkılmaması gerektiğini ifade eden Ertek, “Çünkü sıkılırsa aknenin içinde bulunan enfeksiyonu ve inflamasyonu da dağıtmış oluyorsunuz, bunun sonucunda hem yüzde iz oluşuyor, hem daha da büyüyor. Yüzünüzü ne kadar çok yıkarsanız o kadar iyi; cildinizin bir yağ dengesi var. Her akla gelindiğinde cilt temizliği için yüz yıkamak bu doğal dengeyi bozar. Fazla temizlenen cilt tahriş olabilir, yağ dengesi bozulduğundan sorunlu bir görüntü oluşturabilir” açıklamalarında bulundu.