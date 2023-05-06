Güzelova'da 3 hilal bir arada

MHP'nin Erzurum Milletvekili adayları Prof. Dr. M. Hanifi Macit, Ömer Haluk Pirimoğlu ve Sinan Demircioğlu, Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova köyüne çıkarma yaptı.

Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir ve parti yöneticileriyle birlikte Güzelovalı vatandaşlarla bir araya gelen MHP'li adaylar, Ülkücü Şehit Ali Kendir'in kardeşi Nezir Kendir ve Muhtar Harun Köse'ye konuk oldular. Güzelova sakinlerine MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileten adaylar Macit, Pirimoğlu ve Demircioğlu, 14 Mayıs sonrası için plan ve projelerinden bahsederek, Erzurum'un öncelikli ihtiyaçlarını sıraladı.

Güzelova köyü sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği sohbet toplantısında, MHP'nin Cumhur İttifakı çatısı altında üstlendiği rol de anlatıldı. Prof. Dr. Hanifi Macit, MHP'nin kırmızı çizgisinin ülke ve millet olduğunun altını çizerek, “Milliyetçi Hareket'in durduğu yer, bilinmelidir ki milletinin yanıdır. Eğer Milliyetçi Hareket Partimiz ve Liderimiz, Türkiye'nin geleceğinin Cumhur İttifakı ile inşa edileceğini dile getiriyorsa, bilinmelidir ki, milletin de, ülkenin de faydasına olan budur” diye konuştu.

MHP Erzurum Milletvekili adayı Ömer Haluk Pirimoğlu da, Türkiye'nin geçmişte çok şey yaşadığını, çatışma, kaos ve karmaşalardan beslenen kesimlerin bu ülke üzerinde oyunlar oynamaya devam ettiğini vurgulayarak, “Ülkemizin üzerinde artık son kozlarını oynuyorlar. Bunların oyununu 14 Mayıs'ta bozacağız ve Türkiye'yi hem milli ve hem de ekonomik bağımsızlığına kavuşturacağız. Çünkü giderek küreselleşen dünya ölçeğinde Türkiye'nin yeri kesinlikle zirveler olmalıdır. Geçmişte çok sıkıntılar çektik, çok badirelerden atladık. Bu ülke bugünlere kolaylıkla gelmedi. Yılların emeğini heba ettirmeyeceğiz, milletimiz de buna izin vermeyecek” şeklinde konuştu.

MHP'nin genç Milletvekili adayı Sinan Demircioğlu da, köy buluşmasında gençlere yönelik çağrıda bulundu. Millet adını taşıyan artniyet ittifakının ülkeyi kuşatma operasyonuna gençleri de dahil ettiğinin altını çizen Demircioğlu, “Genç kardeşlerimiz, kendilerini zehirleyerek peşlerinden sürüklemeye çalışan bu şer ittifakına geçit vermemeli. Yapacaklarını söyledikleri hiçbir şey, anlattıkları gibi değil. Onlar bu ülkeyi bölüp parçalamaya giden yolu gençlerimizi zehirleyerek ve aldatarak inşa etmeye çalışıyorlar” dedi.