Güzelsu mahallesi camisine kavuştu

Oltu'nun Güzelsu mahallesin 2012 yılında heyelan nedeni ile eski yerinden taşınarak yeni yerleşim yerinde 106 konut yaparak köyü asfalt kenarına taşıdılar.

150 kişinin yaşadığı Güzelsu mahallesi Dernek kurarak 170 metrekare 250 kişilik camilerini yaptılar. Cami açılışına Oltu Belediye Başkan Vekili Cevdet Yıldırım Oltu ilçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan'ın yanı sıra mahalle sakinleri katıldı.

Oltu Belediyesi Başkan vekili Yıldırım, “Güzelsu Mahallemizi heyelan nedeni ile aşağı taşlındı. Camileri yoktu camilerini yaptık. Ramazan öncesi açılışını yaptık. Vatandaşlarımız ramazanda rahat ibadetlerini edeceklerdir. Camimiz mahallemize hayırlı olsun bundan sonrada her zaman desteklerimizi esirgemeyeceğiz” dedi.

Oltu Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, “Bugün güzel bir camimizin bir ibadet hanenin açılışı için Güzelsu mahallesinde bulunuyoruz. Dernek vasıtası ile yapılan camimize bizlerde elimizden gelen bütün katkılarımızı sunduk. Camimiz buralara ait bir mimarisi var alt katında lojman ve kuran kursu yeri var mahallemizin ihtiyacına cevap verecek şekilde güzel bir mabet oldu düşüncesindeyim emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Cami yaptırma ve yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Önal, “Mahallemiz heyelan nedeni ile buraya taşımak zorunda kaldık. Burada camimiz yoktu dernek kurduk camimizin yapımını 2015 yılı sonu itibarıyla başlattık. Öğünden bugüne emeği geçen katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Caminin bugüne kadar olan maliyeti 800 bin lira ya mal oldu. Ufak tefek işlerimiz daha var 100 bin lira kadar yine masrafımız olur. Bütün hayırseverlerden Allah razı olsun” diye konuştu.