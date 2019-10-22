Hacı İsmail Fakirullah Bilgin'in cenaze namazında izdiham yaşandı

Erzurum'un manevi önderlerinden olarak görülen Hacı İsmail Fakirullah Bilgin, Narmanlı Camisinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın da katıldığı cenaze töreninde Bilgin'in tabutunu binlerce kişinin taşımak istemesi izdihama sebep oldu.

Son devrin büyük alimlerinden Çöğenderli Hacı Salih Efendi'nin oğlu, İslam alimi İsmail Fakirullah Bilgin tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Bilgin'in cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Narmanlı Caminde kılınan cenaze namazının ardından Çöğenderli Mahallesinde toprağa verildi.

Binlerce kişinin saf tuttuğu cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cübbeli Ahmet Hoca ve sevenleri katıldı.

Bilgin'in kılınan cenaze namazının ardından, tabutu cenaze aracına taşımak isteyen sevenleri izdiham oluşturdu.