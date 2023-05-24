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Hafızlık BölgeYarışması'nda Birinci Tortum'dan

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasında" Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Alim Alacalı bölge birincisi oldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmasında" Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Alim Alacalı bölge birincisi oldu.


Daha önce Erzurum genelinde yapılan yarışmada il birincisi olarak bölge yarışmasına katılma hakkı kazanan Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Alim Alacalı, Ardahan'da yapılan ve 12 ilin katıldığı bölge hafızlık yarışmasında da birinci oldu.


Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Alim Alacalı böylece 6 Haziran'da Kütahya Tavşanlı ilçesinde yapılacak olan “Türkiye Hafızlık Yarışması”nda, Doğu Anadolu Bölgesi adına yarışmaya katılma hakkı kazanmış oldu.

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