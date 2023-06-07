Hafızlık yarışmasında Erzurum'u gururlandırdı

Kütahya Tavşanlı'da düzenlenen İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri arası "Genç Muhafızlar" Hafızlık Yarışması Türkiye Finalinde Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Alim Alacalı birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Arası Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nın Türkiye Finali" Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen ortaokul ve lise öğrencileri derece elde edebilmek için yarıştı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve il protokolü, Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Osman Erkul, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Daha önce Erzurum genelinde yapılan yarışmada il birincisi olarak bölge yarışmasına katılma hakkı kazanan Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Alim Alacalı, Ardahan'da yapılan ve 12 ilin katıldığı bölge hafızlık yarışmasında da birinci olmuştu. Böylece Türkiye finaline katılmayı hak etmişti. Alim Alacalı'nın başarısı Erzurum ve Tortum'da sevinçler karşılandı.