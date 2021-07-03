Hakan Keleş: "Süper Lig'de kalıcı olmak ve renk katmak istiyoruz"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'de kalıcı olmak için çalışacaklarını söyledi. Keleş, ayrıca takıma en az 10 oyuncu daha transfer etmek istediklerini ifade ederek TFF'nin almış olduğu yabancı oyuncu kuralını da doğru bulduğunu açıkladı.

Süper Lig'in yeni takımlarından Giresunspor sezon öncesi Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Karedeniz ekibi, günü çift idmanla tamamlıyor. Gündüz bölümünde daha çok denge ve kuvvet çalışan Giresunspor, akşam antrenmanında ise topla çalışmalar gerçekleştiriyor. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Giresunspor'un uzun süren Süper Lig hasretinin bittiğini ifade ederek, "Giresunspor'da uzun süreli bir Süper Lig hasreti vardı. Geçen sezon rekorlar kırarak buraya çıkmayı başardık. Bizim için mutluluk verici bir durum. Tekrar Erzurum'a gelmeye karar verdik. Çünkü Erzurum bize uğurlu geldi diyebiliriz. Tabi buradaki çalışma şartları çok iyi durumda. Çalışmalarımıza başladık" şeklinde konuştu.

"Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz ve renk katmak istiyoruz”

Süper Lig'de kalıcı olmak için çalışacaklarını belirten Keleş, "Kalıcı olmak için gece gündüz çalışacağız. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz ve renk katmak istiyoruz. Başarılı olmak için çabalayacağız. Geçen yıl Erzurum'a geldiğimizde kötü durumdaydık. Çünkü kadromuzda sadece 2 tane profesyonel sözleşmeli oyuncu vardı. Transfer tahtamız kapalıydı. Bizde gençleri buraya getirmiştik. Bu yıl yine transfer yasağımız olmasına rağmen geçen yıldan daha iyi durumdayız. Geçen yıl sürekli oynayan oyuncularımızı kadroda tutmayı başardık. Transferimizi açmaya uğraşacağız, takviyelerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"10 oyuncu daha transfer etmemiz gerek”

En az 10 oyuncu transferine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Teknik Direktör Keleş, "Transfer riskli bir iş ve emek sarf etmek gerekiyor. Kulübümüzün yapısına uygun oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Şu anda 4-5 oyuncu takviyesi yaptık ama 10 oyuncu daha almamız lazım. Transferde hata yapmak istemiyoruz. Geçen yıl bunu başardık. Yaptığımız çoğu transferde iyiydik. Kaleci, sağ bek ve sol bek transferlerimiz Türk olacak. Ağırlıklı olarak bazı bölgeleri Türk yapıp ileriyi daha çok yabancı oyunculardan kurulu düşünüyoruz. Forma şansı tabi kime gelirse ona vereceğiz. 28 oyuncumuzun 14'ü Türk 14'ü yabancı olacak” diye konuştu.

"TFF'nin almış olduğu yabancı oyuncu kuralını doğru buluyorum”

Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu yabancı oyuncu kuralının isabetli bir karar olduğuna da değinen Keleş, "Türk takımlarının 11 yabancı ile sahaya çıkmasını doğru bulmuyorum. TFF'nin almış olduğu yabancı oyuncu kuralını doğru buluyorum. Bence iyi ve mantıklı bir karar alındı. 11 tane yabancıyla oynayan takımlar zorluk çekecekler. Türk oyuncu bulmakta zorlanacaklardır ama istediğimiz buydu Türk oyuncuların daha fazla oynamasıydı. Benim için sorun yok serbest olabilirdi. Ben 3 oyuncunun mantıklı olduğunu düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.