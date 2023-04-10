Hakan Kutlu: “1 puan kıymetli”

Kutlu; “Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Son iki hafta güçlü rakiplerle oynadık. Eyüpspor ve Çaykur Rizespor maçında öne geçmemize rağmen skoru koruyamadık. Hedefimiz 3 puan almaktı olmadı bunun için üzgünüz ama aldığımız 1 puan da bizim için çok kıymetli” dedi.

Maç öncesi çok önemli eksikleri bulunduğunu dile getiren Hakan Kutlu, “Sol bekimiz Cengizhan, Türk futbolu için çok önemli bir futbolcu maalesef ağır bir sakatlık geçirdi bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca Estrela, Süleyman ve Bergdich sakatlıklarından dolayı kadroda olamadılar. Ufuk'un da küçük bir sakatlığı vardı kendisiyle konuşup kadroya dahil ettik” dedi.

Önümüzdeki hafta içi Adanaspor maçını Bay geçip hafta sonu kendilerini için çok önemli olan Manisa FK maçına hazırlanacaklarını dile getiren Kutlu, “Şehrimizden, stadımızdan uzak olmamıza rağmen ve maçın iftar saatlerine denk gelmesine rağmen İstanbul'da bizi yalnız bırakmadılar, sadece bu maç değil oynadığımız tüm maçlarımızda desteklerini yakinen hissediyoruz bu vesileyle taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.