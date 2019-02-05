Hakan Oral: “Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahipsiz değildir”

Süper Ligin 20. haftasında BB Erzurumspor'un Çaykur Rizespor karşısında oynadığı güzel futbola ve attığı gole rağmen, maçın hakemi Özgür Yankaya'nın VAR sistemine baktığı halde golü iptal etmesinin büyük bir hata olduğunu ifade eden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, şu açıklamayı yaptı:

“Bu hata sadece kulübümüze değil şehrimize, bu şehirde yaşayan vatandaşa, STK'larına karşı yapılmış büyük bir ayıptır. Büyük başarılarla 3 yıl üst üste şampiyon olarak haklı mücadelesini süper lige çıkarak taçlandıran takımımızın kaderi birilerinin elinde olmamalıdır. Futbol otoritelerinin bile maç sonu yaptığı yorumlarda kararın haksız olduğu açık ve nettir. Önceki maçlarda da takımımızın aleyhine aynı hatalara meydan veren hakemleri şiddetle kınıyor, bağlı bulundukları MHK'yı göreve davet ediyorum. Bu şehrin kaderiyle kimse oynayamaz. Yönetimimiz ve Teknik Direktörümüzün haklı isyanına sonuna kadar destek veriyor, Erzurumspor'un yolunu meşru yolla kesemeyip, gayrimeşru yollara başvuranları adil olmaya davet ediyorum. Eksi 20 derecede statta yerini alan, kalbi Erzurumspor'un aşkıyla atan çocuklarımızın, buz gibi soğuğa rağmen hiçbir Anadolu kulübünde olmayan taraftar sayısı ile stadı hınca hınç dolduran halkımızın hakkını yedirmeyeceğiz. Bu şehrin kaderiyle kimse oynayamaz. Kamuoyunu ve ilgili kurumları bu serzenişi duymaya, yönettikleri maçları adil bir şekilde yönetmeleri için göreve davet ediyorum. “