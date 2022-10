Hakan Oral: “Şehrimize hizmet etmeye, üretmeye devam edeceğiz”

Erzurum'un en köklü kuruluşlarından olan Oral Et, 36. Yılına büyüyerek girdi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Oral Et'in yol haritasını ve hedeflerini açıkladı.

Basın mensupları ile bölgenin en büyük et entegre tesislerini birlikte gezen Oral, “Şehrimize hizmet etmeye, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Tan, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Görkem Bingöl ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Küçükgül ile birlikte basın mensuplarını ağırlayan Oral Et Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, şirketin 36. Yılına büyüyerek girdiğini söyledi.

Bölgenin en büyük et entegre tesislerindeki üretim aşamasını gazetecilere gezdiren Hakan Oral, “36'ncı yılımızı kutluyoruz. Bununla alakalı da önümüzdeki ay kampanyalarımız olacak. Bütün tüketicilerimizle beraber kutlamış olacağız. 36 yıl önce dönemin başbakanı rahmetli Turgut Özal tarafından açıldı bu tesis. Açıldığı dönemde de Avrupa'nın en modern ve kapasitesi en büyük tesislerinden birisiydi. Şu anda da hala kapasite olarak ilk 10'dayız. Ben 41 yaşındayım, burada büyüdüm. Bu açılış yapılırken de rahmetli Özal'a makas tutanlardan birisiydim. 6 yaşındaydım ama bizim çocuklarla beraber o makası tutturdular. İnşallah yeni yatırımlarla beraber nice 36 yıllar kutlarız” diye konuştu.

Pandemiden etkilendik

Pandemi döneminde şirket olarak olumsuz etkilendiklerini hatırlatan Hakan Oral o süreci şöyle anlattı: “Oral Et olarak biliyorsunuz belli sıkıntılı bir süreç geçirdik, hatta konkordato ilan ettik. Konkordato ilan etmemizin sebebi de Oral A.Ş.'yi korumaktı. Konkordatonun asıl amacı da budur zaten. Firmayı koruduk, çok şükür şehrimizin markasını koruduk. Bundan sonraki süreçte de bir ay önce konkordatoyu kaldırdık. Daha öncesinde pandemi öncesinde de görüşmelerine devam ettiğimiz bir yatırım ortaklığı vardı. O arada pandemi de oluşunca bu yatırım ortaklığı da askıda kaldı. Pandemiyle beraber biraz sıkıntılara girdik ama hamdolsun çok şükür yatırım ortaklarımızla, bir ay önce imzalarımızı attık. Şehrimize, markamıza da çok hayırlı olacak inşallah bu yatırım ortaklığı. Konkordatoyu kaldırdık.”

Bundan sonraki süreçte büyüyerek devam edeceklerini ifade eden Oral, “Şehrimizin markalaşması için bir derdimiz var. Şehrimizin markalarından biri olan Oral Et'i de ulusal anlamda yaymayı planlıyoruz. Diğer taraftan bu yeni yapılaşma ile beraber şehrimize de inşallah önümüzdeki süreçte yeni yatırımlar planlıyoruz. Yeni kurulacak OSB'ye de müracaat etmiş bulunmaktayız, planlarımız var. Farklı sektörlerde ve diğer sektörlere yatırım yapacağız. Şehrimize hizmet etmeye, üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Öncü marka Oral

Yeni dönemde Oral Et markasıyla daha güçlü yollarına devam edeceklerimi anlatan Hakan Oral sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrimizin markası devam edecek. Ben de yönetim kurulu başkanı olarak devam ediyorum. Bu süreçte bizim diğer markalarımız var, Erzurum Kasap, Erzurum Mandıra olarak. Onları da büyütmeyi hedefliyoruz ama Oral, öncü marka olarak şirkette devam edecek.

Tesis kapasitemiz yeterli

AB standartlarında olan tesisimizin kapasitesi şu an ihtiyacımız cevap verecek seviyede. Yalnızca modernizasyon yapmamız gereken belli birkaç makine ekipmanımız var, onları da önümüzdeki günlerde yapacağız. Kapasite olarak günlük yaklaşık 15 ton imalat yapabiliyoruz. 14 bin metrekarelik alanda da kullanamadığımız belli depolar var. Bin ton civarında bir soğuk hava deposu kapasitemiz var.

Bölge müdürlükleri kuracağız

Belli bölgelerde bölge müdürlükleri oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerle beraber İç Anadolu ve Akdeniz özellikle, o bölgelerde ilk etapta onları planlıyoruz. Bölge müdürlükleri oluşturduktan sonra da büyümeye devam edeceğiz. Ulusal pazarda olabilmeniz için, evet tesis kapasitemiz fazlasıyla yeterli ama lokasyonları çok iyi belirleyip pazarlama stratejilerini de çok iyi belirlememiz lazım.

Siyaset düşünmüyorum

Nasip olursa Erzurum Ticaret Borsası'nın ikinci dönemine adayım. Üyelerimiz de desteklerse ikinci dönem de yapacağız. İlerleyen dönemler de ne getirir, ne götürür bilemiyorum ama şu anda siyaset gibi bir düşüncemiz yok. Derdimiz davamız memlekete hizmet edebilmek. Bunu da gerek şahsi şirketimiz gerekse Ticaret Borsası kanalı ile yapacağız inşallah”

Oral Et Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Görkem Bingöl ise yeni planlamalar yaptıklarını ifade ederek, “Oral Et Entegre Tesisleri yıllar önce hiç bilinmeyen devasa bir tesis kuruyor. Bununla ilgili yeni planlamalarımızda da pandemi döneminde öğrendiğimiz bazı yeni stratejiler var. Bu stratejilerle ilgili yatırımları da Erzurum'da ilk kez Oral Et Entegre Tesisleri gerçekleştirecek. Bununla ilgili planlamalar yapıyoruz. Sanayiciliğimiz dışında Türkiye'ye Erzurum'dan çok ciddi bir dijital platform kazandırma düşüncemiz var. Ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bunlar biraz alışılmışın dışında, piyasada eksik gördüğümüz konular üzerinden ilerleyerek yapacağımız şeyler” ifadelerini kullandı.