Halı kilim dokuma geleneği hünerli ellerde yeniden hayat buluyor

Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleşen törende konuşan Rektör Çomaklı, Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutmuş halı ve kilim motiflerinin, Atatürk Üniversitesinde yeniden gün yüzüne çıkartılarak yaşatıldığını belirtti.

Halı ve kilim dokuma geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması için Geleneksel Türk Sanatları bölümünün oldukça önemli olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı sözlerini şekilde sürdürdü: “Üniversite olarak amacımız, bölgemizde var olan kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunmak ve bunu gelecek nesillere aktarabilecek nitelikte ve donanımda öğrenciler yetiştirmektir. Türk Halı dokuma sanatını koruma ve tekniklerini gelecek kuşaklara taşıma bilincini oluşturmak amacıyla hizmet veren bölümümüz eğitim, öğretim, üreteceği bilgi, kültürel ve estetik değerlere bu önemli kültüre katkı sunmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Program; Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın, halı ve kilim dokumacılığında gelenek haline gelen “kilim kesme” işlemini uygulamasıyla son buldu.