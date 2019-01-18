Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Çeşitli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette kurumların ikili ilişkileri ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kurumlar arasında gerçekleştirilecek iş birliklerinin ülkemizin hedefleri ve çıkarları doğrultusunda yapılması gerektiğini söyledi. Atatürk Üniversitesinin sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, 3. Nesil Üniversitenin ardından artık 4. Nesil Üniversite sistemini gündeme aldıklarını ifade etti.

Üniversitelerin birinci hedeflerinin eğitim ve araştırma olduğunu söyleyen Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin güçlü bir araştırma potansiyeline sahip olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bugüne kurumlar ve STK'larla belli aralıklarla görüşüp şehrimiz ve ülkemiz için neler yapabiliriz konusunu ele alıyoruz. Amacımız üniversite-toplum ilişkisini güçlendirerek topluma fayda sağlamak. Çünkü biz üniversite kuran bir üniversite olarak bölge üniversitelerine hamilik yapıyoruz. Derdimiz bu ülkeye değer katmak. Bunun için çabalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise Atatürk Üniversitesi gibi köklü bir üniversite bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Halkbank olarak Atatürk Üniversitesi ile çalışmaktan da ziyadesiyle memnun olduklarını söyledi.

“Atatürk Üniversitesi ile gerçekleştirmeyi planladığımız çeşitli projeleri var.” diyen Osman Arslan, hayata geçirilecek projelerle iş hacmini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Arslan: “Halkbank olarak, insanı sıcak, toprağı bereketli şehir Erzurum'a çeşitli alanlarda destek vermek istiyoruz. Örneğin Halkbank'a ait çağrı merkezi tarzı bir istihdam alanını Erzurum'a kurabiliriz. Halkbank sınavlarını da Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile birlikte yapma düşüncemiz var. Üniversite ile ilgili bir başka projemiz de Borsa Seans Odası kurma fikri. Atatürk Üniversitesi ile birlikte bu projeyi hayata geçirdiğimizde, öğrencilerimiz burada pratik yapma imkânı bulacaklar. Söylediğimiz gibi; biz üniversitemizle yapılacak her tür anlaşma ve projeye hazırız.” dedi.

Ziyaretin ardından Rektör Çomaklı, Genel Müdür Osman Arslan'a el yazması Kur'an-ı Kerim armağan etti.